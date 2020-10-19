На Національному стадіоні Варшави, де відкривали чемпіонат Європи з футболу 2012, розгорнуть тимчасовий шпиталь для хворих на COVID-19.

Голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив, що на стадіоні розгорнуть 500 ліжкомісць, 50 з яких будуть виділені для інтенсивної терапії, повідомляє radioZET.

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Тимчасовий шпиталь планують розгорнути вже до кінця цього тижня. У випадку необхідності, кількість ліжок можуть збільшити ще на 500.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер в ефірі телеканалу TVP Info розповів, що ліжка будуть розміщені у конференц-залах Національного стадіону. За його словами, такі тимчасові шпиталі можуть діяти декілька місяців.

Подібні шпиталі планують розгорнути у 16 воєводствах

В ефірі Польського радіо очільник МОЗ Польщі Адам Недзельський повідомив, що тимчасові шпиталі планують розгорнути в кожному з 16-и воєводств. У семи містах (Варшава, Лодзь, Катовіце, Краків, Вроцлав, Познань, Гданськ) вже розглядають конкретні місця, де можна їх організувати. Так, може бути й таке, що у Варшаві буде організовано два тимчасові шпиталі.

Впродовж останніх днів у Польщі фіксують рекордний приріст хворих на коронавірус від початку пандемії – по 8–9 тисяч нових інфікованих на день.

Відтак, уряд готує законодавчі зміни щодо протидії коронавірусу: