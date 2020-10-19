На Национальном стадионе Варшавы, где открывали чемпионат Европы по футболу 2012, развернут временный госпиталь для больных COVID-19.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что на стадионе развернут 500 койко-мест, 50 из которых будут выделены для интенсивной терапии, сообщает radioZET.

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Временный госпиталь планируют развернуть уже до конца этой недели. В случае необходимости, количество коек могут увеличить еще на 500.

Спикер польского правительства Петр Мюллер в эфире телеканала TVP Info рассказал, что койки будут размещены в конференц-залах Национального стадиона. По его словам, такие временные госпитали могут действовать несколько месяцев.

Подобные госпитали планируют развернуть в 16 воеводствах

В эфире Польского радио глава Минздрава Польши Адам Недзельский сообщил, что временные госпитали планируют развернуть в каждом из 16-и воеводств. В семи городах (Варшава, Лодзь, Катовице, Краков, Вроцлав, Познань, Гданьск) уже рассматривают конкретные места, где можно их организовать. Так, может быть и такое, что в Варшаве будет организовано два временных госпиталя.

На протяжении последних дней в Польше фиксируют рекордный прирост больных коронавирусом с начала пандемии – по 8-9 тысяч новых инфицированных в день.

Следовательно, правительство готовит законодательные изменения по противодействию коронавирусу: