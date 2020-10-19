В Варшаве больных коронавирусом будут размещать на стадионе, где проводили Евро-2012
На Национальном стадионе Варшавы, где открывали чемпионат Европы по футболу 2012, развернут временный госпиталь для больных COVID-19.
Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что на стадионе развернут 500 койко-мест, 50 из которых будут выделены для интенсивной терапии, сообщает radioZET.
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Временный госпиталь планируют развернуть уже до конца этой недели. В случае необходимости, количество коек могут увеличить еще на 500.
Спикер польского правительства Петр Мюллер в эфире телеканала TVP Info рассказал, что койки будут размещены в конференц-залах Национального стадиона. По его словам, такие временные госпитали могут действовать несколько месяцев.
Подобные госпитали планируют развернуть в 16 воеводствах
В эфире Польского радио глава Минздрава Польши Адам Недзельский сообщил, что временные госпитали планируют развернуть в каждом из 16-и воеводств. В семи городах (Варшава, Лодзь, Катовице, Краков, Вроцлав, Познань, Гданьск) уже рассматривают конкретные места, где можно их организовать. Так, может быть и такое, что в Варшаве будет организовано два временных госпиталя.
На протяжении последних дней в Польше фиксируют рекордный прирост больных коронавирусом с начала пандемии – по 8-9 тысяч новых инфицированных в день.
Следовательно, правительство готовит законодательные изменения по противодействию коронавирусу:
- Предполагается наладить лучшую координацию и сотрудничество между больницами, где лечат инфицированных COVID-19.
- Речь идет также о "принципе доброго самаритянина" – оказании неотложной медицинской помощи, не опасаясь потенциальной ответственности.
- Медикам, которые находятся на первой линии борьбы с коронавирусом, планируют поднять зарплаты на 175%.