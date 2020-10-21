В Польше готовят различные меры для борьбы с пандемией коронавируса. В частности, увеличат количество мест в больницах для больных. Однако власти страны не исключают даже худшие сценарии развития событий.

Что введут в Польше

Так, правительство Польши планирует увеличить количество койкомест для больных COVID-19. Все потому, что страна не исключает повторных волн коронавируса. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Interia.

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Мы принимаем во внимание худшие сценарии. Может быть вторая, третья и очередные волны (пандемии – 24 канал). Поэтому мы будем создавать такую больничную систему доступности коек для больных COVID-19, чтобы у нас не случилось того, что произошло в Западной Европе,

- подчеркнул Моравецкий.

По словам премьера, сейчас в Польше есть 16 – 17 тысяч койкомест для больных, однако вскоре создадут еще как минимум 15 тысяч.

Также в больницах Польши в 3 раза увеличат количество мест, оснащенных аппаратами ИВЛ. Пока в стране есть 600 – 700 свободных койкомест с аппаратами ИВЛ. Кроме того, около 3 тысяч аппаратов ИВЛ остаются неподключенными.

Что с новогодними праздниками

Заметим, накануне в Варшаве заявили об отмене массовых праздников на Новый год из-за пандемии. Кроме столицы, такое решение поддержали еще несколько крупных городов. В частности, Гданьск, Гдыня и Познань.

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