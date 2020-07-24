Люди, які захворіли на COVID-19 і живуть самі, можуть звернутися за допомогою у міську чи обласну державну адміністрацію. Усі необхідні речі гігієни та продукти їм повинні допомогти купити та доставити додому.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 канал. Читайте також В Україні майже тисяча нових інфікувань, загалом близько 63 тисячі людей захворіли на COVID-19 За словами міністра, такі ситуації чітко передбаченні в нормативних документах та відповідною постановою. Максим Степанов “Цей обов'язок покладений на Київську міську та обласні державні адміністрації, в яких є відповідний підрозділ соціального захисту. Він повинен супроводжувати і надавати соціальну допомогу людям, які цього потребують ”. Хто може отримати таку допомогу: люди похилого віку;

люди, які живуть самі на час захворювання;

люди з інвалідністю;

люди, які проходять самоізоляцію і не мають можливості купити ті чи інші речі, або харчові продукти. Степанов додав, що детально дізнатися про цю процедуру можна, зателефонувавши на гарячу лінію обласних адміністрацій.