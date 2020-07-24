Люди, которые заболели COVID-19 и живут одни, могут обратиться за помощью в городскую или областную государственную администрацию. Все необходимые вещи гигиены и продукты им должны помочь купить и доставить домой.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.

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По словам министра, такие ситуации четко предусмотрены в нормативных документах и соответствующим постановлением.

Максим Степанов “Эта обязанность возложена на Киевскую городскую и областные государственные администрации, в которых есть соответствующее подразделение социальной защиты. Оно должно сопровождать и оказывать социальную помощь нуждающимся людям ”.

Может получить такую помощь:

пожилые люди;

люди, которые живут сами на время заболевания;

люди с инвалидностью;

люди, которые проходят самоизоляцию и не имеют возможности купить те или иные вещи, или пищевые продукты.

Степанов добавил, что подробно узнать об этой процедуре можно, позвонив на горячую линию областных администраций.