За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили еще у 972 человек. К сожалению, умерли 20 больных, зато выздоровели 886 человек.

Актуальные данные согласно системе мониторинга распространения эпидемии СНБО, сообщает 24 канал.

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Всего с начала пандемии в Украине заболели коронавирусным недугом 62 823 человека. Из них выздоровели сейчас 34 886 человек, их тест на SARS-CoV-2 отрицательный. К сожалению, 1 571 пациент не смог побороть инфекцию и умер в результате осложнений COVID-19.

Антирекорд людей, которые нуждались в госпитализации

По словам главы Министерства здравоохранения Максима Степанова за прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное количество людей, которые нуждались в госпитализации.

Количество больных не уменьшается, сегодня 972 больных. Кроме того, у нас антирекорд – 255 человек были госпитализированы с COVID-19,

– отметил Максим Степанов.

Министр пояснил, что госпитализация происходит, если больной в среднем или тяжелом состоянии.

Распространение COVID-19 в областях

Львовская область – 8 588;

Киев – 7 396;

Черновицкая область – 5 485;

Ровненская область – 5 399;

Закарпатская область – 4 706;

Киевская область – 3 421;

Волынская область – 3 446;

Ивано-Франковская область – 3 852;

Харьковская область – 3 277;

Тернопольская область – 2 604;

Винницкая область – 2 462;

Одесская область – 2 749;

Житомирская область – 1 670;

Днепропетровская область – 1 302;

Хмельницкая область – 1 021;

Кировоградская область – 689;

Черкасская область – 888;

Донецкая область – 830;

Запорожская область – 712;

Черниговская область – 679;

Николаевская область – 536;

Полтавская область – 378;

Сумская область – 397;

Херсонская область – 218;

Луганская область – 118.

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные из оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.