В Украине почти тысяча новых заражений, всего около 63 тысяч человек заболели COVID-19
За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили еще у 972 человек. К сожалению, умерли 20 больных, зато выздоровели 886 человек.
Актуальные данные согласно системе мониторинга распространения эпидемии СНБО, сообщает 24 канал.
Читайте также Мощная альтернатива вакцине против COVID-19
Всего с начала пандемии в Украине заболели коронавирусным недугом 62 823 человека. Из них выздоровели сейчас 34 886 человек, их тест на SARS-CoV-2 отрицательный. К сожалению, 1 571 пациент не смог побороть инфекцию и умер в результате осложнений COVID-19.
Антирекорд людей, которые нуждались в госпитализации
По словам главы Министерства здравоохранения Максима Степанова за прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное количество людей, которые нуждались в госпитализации.
Количество больных не уменьшается, сегодня 972 больных. Кроме того, у нас антирекорд – 255 человек были госпитализированы с COVID-19,
– отметил Максим Степанов.
Министр пояснил, что госпитализация происходит, если больной в среднем или тяжелом состоянии.
Распространение COVID-19 в областях
- Львовская область – 8 588;
- Киев – 7 396;
- Черновицкая область – 5 485;
- Ровненская область – 5 399;
- Закарпатская область – 4 706;
- Киевская область – 3 421;
- Волынская область – 3 446;
- Ивано-Франковская область – 3 852;
- Харьковская область – 3 277;
- Тернопольская область – 2 604;
- Винницкая область – 2 462;
- Одесская область – 2 749;
- Житомирская область – 1 670;
- Днепропетровская область – 1 302;
- Хмельницкая область – 1 021;
- Кировоградская область – 689;
- Черкасская область – 888;
- Донецкая область – 830;
- Запорожская область – 712;
- Черниговская область – 679;
- Николаевская область – 536;
- Полтавская область – 378;
- Сумская область – 397;
- Херсонская область – 218;
- Луганская область – 118.