За минулу добу коронавірусну хворобу виявили ще у 972 людей. На жаль, померли 20 хворих, натомість видужали 886 людей.

Актуальні дані згідно з Системою моніторингу поширення епідемії РНБО, повідомляє 24 канал.

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Загалом від початку пандемії в Україні захворіли на коронавірусну недугу 62 823 людини. З них видужали наразі 24 886 людей, їх тест на SARS-CoV-2 негативний. На жаль, 1571 пацієнт не зміг подолати інфекцію та помер внаслідок ускладнень COVID-19.

Поширення COVID-19 в областях станом на 24 липня

Львівська область – 8588;

Київ –7396;

Чернівецька область – 5485;

Рівненська область – 5399;

Закарпатська область – 4706;

Київська область – 3421;

Волинська область – 3446;

Івано-Франківська область – 3852;

Харківська область – 3277;

Тернопільська область – 2604;

Вінницька область – 2462;

Одеська область – 2749;

Житомирська область – 1670;

Дніпропетровська область – 1302;

Хмельницька область – 1021;

Кіровоградська область – 689;

Черкаська область – 888;

Донецька область – 830;

Запорізька область – 712;

Чернігівська область – 679;

Миколаївська область – 536;

Полтавська область – 378;

Сумська область – 397;

Херсонська область – 218;

Луганська область – 118.

Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з окупованих АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.