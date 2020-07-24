В Україні майже тисяча нових інфікувань, загалом близько 63 тисячі людей захворіли на COVID-19
За минулу добу коронавірусну хворобу виявили ще у 972 людей. На жаль, померли 20 хворих, натомість видужали 886 людей.
Актуальні дані згідно з Системою моніторингу поширення епідемії РНБО, повідомляє 24 канал.
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Загалом від початку пандемії в Україні захворіли на коронавірусну недугу 62 823 людини. З них видужали наразі 24 886 людей, їх тест на SARS-CoV-2 негативний. На жаль, 1571 пацієнт не зміг подолати інфекцію та помер внаслідок ускладнень COVID-19.
Поширення COVID-19 в областях станом на 24 липня
- Львівська область – 8588;
- Київ –7396;
- Чернівецька область – 5485;
- Рівненська область – 5399;
- Закарпатська область – 4706;
- Київська область – 3421;
- Волинська область – 3446;
- Івано-Франківська область – 3852;
- Харківська область – 3277;
- Тернопільська область – 2604;
- Вінницька область – 2462;
- Одеська область – 2749;
- Житомирська область – 1670;
- Дніпропетровська область – 1302;
- Хмельницька область – 1021;
- Кіровоградська область – 689;
- Черкаська область – 888;
- Донецька область – 830;
- Запорізька область – 712;
- Чернігівська область – 679;
- Миколаївська область – 536;
- Полтавська область – 378;
- Сумська область – 397;
- Херсонська область – 218;
- Луганська область – 118.
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