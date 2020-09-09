Яка заповненість ліжок хворими на COVID-19 в Україні
За словами глави МОЗ Максима Степанова, в Україні зайнято понад 45% ліжок у лікарнях, які використовуються для лікування хворих на COVID-19, або людей з підозрою на коронавірус.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.
Читайте також Скандал із відмовою госпіталізувати чоловіка з підозрою на COVID-19: нові подробиці
Хотів би повідомити, що сьогодні на ранок із всіх наших ліжок, які вже використовуються для лікування хворих на COVID-19, якщо ми рахуємо разом і тих, у кого підтверджений діагноз, і тих, яким ще не підтверджений – загалом зайнято понад 45% у цілому по країні,
– заявив він.
Степанов додав, що ця цифра відрізняється від регіону до регіону.
"Зайнято з 26 тисяч 861 ліжка, це та кількість ліжок, які вже введено лікарнями у процес лікування хворих на COVID-19. Ви бачите, що зростає госпіталізація, зростає кількість заповнених ліжок, тому, шановні українці, дотримуйтесь правил", – зазначив він.