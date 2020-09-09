За словами глави МОЗ Максима Степанова, в Україні зайнято понад 45% ліжок у лікарнях, які використовуються для лікування хворих на COVID-19, або людей з підозрою на коронавірус.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

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Хотів би повідомити, що сьогодні на ранок із всіх наших ліжок, які вже використовуються для лікування хворих на COVID-19, якщо ми рахуємо разом і тих, у кого підтверджений діагноз, і тих, яким ще не підтверджений – загалом зайнято понад 45% у цілому по країні,

– заявив він.

Степанов додав, що ця цифра відрізняється від регіону до регіону.

"Зайнято з 26 тисяч 861 ліжка, це та кількість ліжок, які вже введено лікарнями у процес лікування хворих на COVID-19. Ви бачите, що зростає госпіталізація, зростає кількість заповнених ліжок, тому, шановні українці, дотримуйтесь правил", – зазначив він.

За минулу добу COVID-19 виявили у 2 551 мешканця України. Загалом від початку пандемії в країні виявили 143 030 інфікованих SARS-CoV-2. З них 64 703 вже одужали, але 2 979 – померли. Наразі від хвороби продовжують лікуватись 75 348 українців. Кількість госпіталізованих людей постійно зростає.