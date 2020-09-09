По словам главы Минздрава Максима Степанова, в Украине занято более 45% коек в больницах, которые используются для лечения больных COVID-19 или людей с подозрением на коронавирус.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Хотел бы сообщить, что сегодня на утро из всех наших коек, которые уже используются для лечения больных COVID-19, если мы считаем вместе и тех, у кого подтвержден диагноз, и тех, которым еще не подтвержден – в целом занято более 45% в целом по стране,

– заявил он.

Степанов добавил, что эта цифра отличается от региона к региону.

"Занято 26 тысяч 861 койкоместо, это и количество коек, которые уже введены больницами в процесс лечения больных COVID-19. Вы видите, что растет госпитализация, растет количество заполненных коек, поэтому, уважаемые украинцы, соблюдайте правила", – отметил он.

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 2 551 жителя Украины. Всего с начала пандемии в стране выявили 143 030 инфицированных SARS-CoV-2. Из них 64 703 уже выздоровели, но 2 979 – умерли. Сейчас от болезни продолжают лечиться 75 348 украинцев. Количество госпитализированных людей постоянно растет.