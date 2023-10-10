Люди використовують БАДи, щоб покращити свій раціон, компенсувати існуючі або можливі дефіцити різних речовин. Хтось сподівається з їхньою допомогою знизити рівень стресу, покращити пам'ять, підвищити працездатність, покращити стан шкіри, волосся та нігтів, посилити імунітет, захиститися від "шлаків та токсинів" або навіть підвищити лібідо.

Також на тему Поширені ліки можуть викликати зупинку серця у діабетиків: учені попередили про їх призначення

Для чого люди п'ють БАДи

Простіше кажучи, на БАДи люди покладають великі надії, які підкріплюються грандіозними обіцянками виробників.

Головний недолік біологічно активних добавок полягає в тому, що вони не підлягають такому ж контролю ефективності і безпеки, як лікарські препарати. У деяких випадках може бути недостатньо даних, щоб підтвердити безпеку використання певних БАДів.

Одним словом, виробники БАДів не несуть відповідальності за склад і ефективність своїх продуктів. Важко точно визначити, що саме і в яких кількостях міститься у складі конкретного БАДу.

Показання до застосування БАДів можуть бути сформульовані дуже широко, і немає відповідного контролю над цими вказівками. Протипоказання та потенційні побічні ефекти також можуть бути маловідомими, оскільки виробникам не завжди обов'язково їх вказувати.

Як БАДи можуть нашкодити вашій печінці

Токсичний гепатит – що це? Це гостре пошкодження клітин печінки – гепатоцитів. Це реакція на надлишковий прийом шкідливих для печінки речовин – алкоголю, деяких ліків та БАДів. Іноді токсичний гепатит виникає через кілька годин або днів після дії токсину, в деяких випадках для появи симптомів потрібен постійний контакт з речовиною.

За даними Асоціації, що вивчає лікарсько-індуковані пошкодження печінки (DILIN), приблизно 20% випадків лікарсько-індукованих гепатитів можуть бути спровоковані прийомом біологічно активних добавок (БАДів). У реальності ці цифри можуть бути ще вищими, оскільки пацієнти не завжди повідомляють лікарям про те, що вони приймають додаткові добавки.

Перелік шкідливих БАДів для печінки дуже довгий. Механізми ушкодження найчастіше вивчені до кінця. Звичайно, можна сказати, що лікарські засоби теж можуть нашкодити, і це правда. Але препарати призначає лікар у конкретних дозуваннях і строго за показаннями, контролює показники крові та може скасувати ліки, якщо його шкода перевищує користь.

Ні блогери, ні ваші знайомі та друзі не несуть відповідальності, якщо їхня порада нашкодить вашому здоров'ю. Всі люди різні. Те, що ніяк не вплинуло на стан однієї людини, може дуже нашкодити іншій.