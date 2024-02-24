Як розрізнити симптоми грипу, ГРВІ та COVID-19: назвали чіткі відмінні ознаки

У сезон респіраторних захворювань актуальним є питання, як же розрізнити застуду, грип і коронавірус. Це важливо, адже саме від типу захворювання залежить важкість перебігу захворювання та способи лікування.

Фахівці коротко пояснили головні відмінності захворювань та пропонують не займатись самолікуванням, а у випадку нездужання звертатись по допомогу до сімейного лікаря. Саме він встановить правильний діагноз.

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Коротко про відмінності

Зрештою, якщо такої можливості немає, ось, що варто пам'ятати:

Застуда, або ж ГРВІ – проявляється нежитем, кашлем, болем у горлі. Триває тиждень, якщо не доєднаються ускладнення.

Грип – до симптомів ГРВІ додається висока температура, ломота, біль у м'язах, слабкість. Грип може викликати ускладнення. Триває довше – не менше 10 днів.

COVID-19 – до всіх попередніх симптомів можуть додатись серйозні труднощі з диханням і втрата смаку та нюху. Коронавірусна хвороба може тривати тижнями і навіть місяцями.

Важливі відмінності

ГРВІ найчастіше спричиняють риновіруси

Симптоми ГРВІ здебільшого обмежуються верхніми дихальними шляхами. Найчастіше гострі респіраторні вірусні захворювання викликають риновіруси, ще понад 200 різних вірусів можуть спричинити оту саму застуду.

"Застудні захворювання зазвичай розвиваються поступово. У хворих може виникати кашель, закладеність носа і втома", – розповів професор Кардіффського університету Рон Еклс.

Він зауважує, що якщо застуда зачасту просто неприємний хворобливий стан, то грип в прямому сенсі збиває з ніг і може вкласти в ліжко на тиждень і більше.

Кашель – найпоширеніший симптом грипу

Той факт, що і у випадку застуди, і у випадку грипу у хворого можуть бути чхання та закладеність носа, ускладнює діагностику.

Якщо ж хворобу викликали віруси грипу, зазвичай вона проявляється кашлем. Саме він – найпоширеніший суміжний симптом грипу і застуди.

І при тому, що симптоми ГРВІ і грипу часто схожі, останній набагато сильніше впливає на весь організм. Крім того, грип, на відміну від ГРВІ, може викликати ще й проблеми зі шлунком – блювоту та діарею.

Типові ознаки COVID-19 незалежно від штаму

Важливо! Особливо небезпечний грип для життя людей віком понад 65 років, вагітних або тих, хто має хронічні захворювання. Тому, групам ризику рекомендовано щорічно робити щеплення проти грипу. Це допоможе захиститися від серйозних наслідків.

Якщо на початку поширення інфекції втрата смаку чи нюху, сильний виснажливий кашель і лихоманка були трьома основними ознаками вірусу. З появою нових штамів та вакцин, список симптомів COVID-19 змінився – він розширився.

Професор Філіп Вілсон з інноваційного центру медичних технологій університету Ноттінгема Трент зауважив, що попри те, що коранавірус наразі не такий небезпечний, як колись і зачасту має симптоми, як у ГРВІ, усе ж COVID-19 має більш стійкий і виражений вплив на дихальну систему.

Зокрема, задишка, яка може варіюватися від легкої до важкої, чітко вказує на коронавірусну хворобу.

Ще одним характерним симптомом коронавірусної хвороби є раптова втрата смаку та нюху. Щоправда, цей симптом трапляється також при застуді та грипі, але значно рідше і триває не так довго.

Важкі випадки COVID-19 можуть спричинити так звану "туманність мозку", сплутаність свідомості та синюшність губ або обличчя. Ці стани вказують на необхідності госпіталізації та кваліфікованої медичної допомоги.

Важливо! Лише вакцинація від грипу і проти COVID-19, а також профілактичні заходи залишаються найбільш дієвими заходами у пом'якшенні впливу на здоров'я цих важких респіраторних захворювань.