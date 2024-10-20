Як вилікувати гайморит в домашніх умовах
Джерело:NHS
Зазвичай гострий гайморит минай сам, без лікування протягом 2 – 3 тижнів. Щоб полегшити симптоми, рекомендується приймати ібупрофен або парацетамол, пити достатню кількість рідини та промивати ніс сольовим розчином. Якщо покращення немає, потрібно звернутися до отоларинголога.
Гайморит – це запалення верхньощелепної (гайморової) пазухи. Інфекція розвивається, коли замість повітря в пазухах накопичується рідина, що сприяє розмноженню бактерій, пише NHS. Хвороба часто починається зі звичайної застуди. Хоча симптоми зазвичай проходять самостійно, у деяких людей можуть розвинутися хронічні інфекції.
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Симптоми гаймориту
Ознаки гаймориту зазвичай такі:
- закладеність носа;
- біль або тиск в області щік, очей або лоба;
- головний біль;
- зниження здатності відчувати запахи;
- виділення з носа зеленого або жовтого кольору, які стікають по горлу;
- підвищену температуру;
- зубний біль;
- неприємний запах з рота.
Як лікувати гайморит вдома
Щоб зняти симптоми, корисно промивати ніс сольовим розчином, його можна приготувати розчин самостійно:
- Купіть баночку для промивання, так буде зручніше. Вони продаються в аптеках.
- Змішайте 1 чайну ложку харчової соди та 1 – 1,5 чайні ложки солі.
- Підготуйте дистильовану або водопровідну воду: її потрібно прокип’ятити та охолодити, а потім змішати зі сумішшю. Об’єм води приблизно 250 мл. Важливо використовувати тільки кип’ячену воду, оскільки відомі випадки серйозних інфекцій і навіть смерті через використання брудної водопровідної води при полосканнях.
Лікарі також радять приймати знеболювальні, використовувати судинозвужувальні краплі для зменшення набряку і пити багато рідини.
Коли потрібно звертатися до отоларинголога
- якщо симптоми зберігаються понад десять днів;
- якщо підвищена температура триває понад 3 – 4 дні;
- якщо симптоми погіршуються після початкового покращення;
- якщо з'явилися біль, набряк або почервоніння навколо очей.