Раніше було відомо, що настільні ігри сприяють навчанню та розвитку дітей у тому числі покращенню грамотності та читання. Нове дослідження виявило, що для дітей віком від трьох до дев'яти років формат числових настільних ігор допомагає покращити лічбу, додавання та здатність розпізнавати число більше чи менше за інше.

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Нове дослідження настільних ігор

Дослідники вважають, що діти отримують користь, коли грають у настільні ігри кілька разів на тиждень під наглядом вчителя чи іншого навченого дорослого. Вони ґрунтували свої висновки на огляді 19 досліджень, опублікованих з 2000 року за участю дітей віком від трьох до дев'яти років. Всі дослідження, крім одного, були присвячені взаємозв'язку між настільними іграми та математичними навичками.

Всі діти, які брали участь у дослідженнях, отримували спеціальні заняття з настільних ігор, які проводилися в середньому двічі на тиждень по 20 хвилин протягом півтора місяця. Вчителі, терапевти чи батьки були серед дорослих, які проводили ці заняття.

Настільні ігри покращують математичні здібності

Автори оцінювали успіх за чотирма категоріями, включаючи базові навички роботи з числами, такі як здатність називати числа та базове розуміння чисел, наприклад, "дев'ять більше ніж три". Іншими категоріями були поглиблене розуміння чисел, коли дитина може точно додавати та віднімати, а також інтерес до математики.

Результати показали, що математичні навички значно покращилися після занять у дітей більш ніж в половині (52%) проаналізованих завдань. Майже в третині (32%) випадків діти досягли кращих результатів, ніж ті, хто не брав участі у настільних іграх.