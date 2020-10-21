Щиток — це додатковий бар’єрний захист, однак без поєднання з маскою він не здатний нормально затримати вірус під час вдиху чи видиху. Яких правил слід дотримуватися при носінні щитка – читайте далі.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Яких правил слід дотримуватися при носінні щитка

Щиток треба носити разом з правильно одягненою маскою

Щиток повинен нормально сидіти на обличчі. "В ідеалі він повинен бути трохи довшим за підборіддя або ж бути на рівні з підборіддям. Добре, щоб він прикривав обличчя з боків також та лоб", – зазначила Супрун.

Мити руки до і після зняття щитка

За щитком рекомендують доглядати з дотриманням рекомендацій виробника. Або, якщо їх немає, то можна мити щиток звичайним мийним засобом та теплою водою, щоб прибрати бруд. Як наголосила ексглава МОЗ, дезінфікувати бажано розчином на основі хлору, адже спиртові розчини можуть з часом пошкодити пластикове покриття та клей.



Щиток слід носити лише разом з маскою / Фото: Getty Images

Одноразовий щиток потрібно утилізувати одразу ж після використання.

"Засоби індивідуального захисту ефективні лише тоді, коли використовуються правильно. Будь-яке інше їхнє використання створює ілюзію захисту, але його не дає", – додала Уляна Супрун.