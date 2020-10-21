Щиток — это дополнительная барьерная защита, однако без сочетания с маской он не способен нормально задержать вирус во время вдоха или выдоха. Каких правил следует придерживаться при ношении щитка – читайте далее.

Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

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Каких правил следует придерживаться при ношении щитка

Щиток надо носить вместе с правильно надетой маской

Щиток должен нормально сидеть на лице. "В идеале он должен быть чуть длиннее подбородка или же быть на уровне с подбородком. Хорошо, чтобы он прикрывал лицо по бокам также и лоб", – отметила Супрун.

Мыть руки до и после снятия щитка

За щитком рекомендуют ухаживать с соблюдением рекомендаций производителя. Или, если их нет, то можно мыть щиток обычным моющим средством и теплой водой, чтобы убрать грязь. Как отметила экс-глава Минздрава, дезинфицировать желательно раствором на основе хлора, ведь спиртовые растворы могут со временем повредить пластиковое покрытие и клей.

Щиток следует носить только вместе с маской / Фото: Getty Images

Одноразовый щиток нужно утилизировать сразу же после использования.

"Средства индивидуальной защиты эффективны лишь тогда, когда используются правильно. Любое другое их использование создает иллюзию защиты, но ее не дает", – добавила Ульяна Супрун.