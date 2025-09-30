Майбутня мама має право самостійно обрати: звернутися до державної жіночої консультації, приватної клініки чи будь-якого іншого медзакладу, який займається спостереженням вагітних, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦГЗ.

Коли вагітним потрібно ставати на облік?

Географія проживання не грає ролі – немає прив’язки до місця реєстрації, а лікаря можна замінити у будь-який момент.

Стати на облік варто у першому триместрі вагітності – до 12 тижнів. На цьому етапі у малюка формуються всі життєво важливі органи, а раннє медичне спостереження дає можливість своєчасно присікати ризики для матері й дитини,

– рекомендують фахівці Центру громадського здоров’я.

Раннє обстеження: що входить у перший прийом?

біохімічний скринінг для оцінки розвитку плода;

рекомендації щодо подальших обстежень та скринінгів.

Які документи потрібні?

Для першого візиту до акушера-гінеколога потрібні:

паспорт;

ідентифікаційний код (якщо є);

результати УЗД (за наявності).

Під час оформлення лікар заповнює індивідуальну карту вагітної. Жінка отримує головний документ цього періоду – обмінну карту, у якій фіксують результати всіх аналізів, обстежень та описують перебіг вагітності. Її слід мати при собі при кожному візиті та під час пологів.

Що включає пакет “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”?

Жінка, яка перебуває на обліку, може розраховувати на комплекс медичних послуг, зокрема:

аналізи крові, імунологічні та вірусологічні тести;

проведення УЗД, кольпоскопії, цервікометрії, КТГ, ЕКГ;

пренатальні скринінги;

профілактику резус-конфлікту, якщо це потрібно;

профілактику інфекцій у разі інцидентів насильства;

роз’яснення стосовно перебігу вагітності, планування майбутніх обстежень і підготовки до пологів.

Чому важливо ставати на облік?

Регулярні огляди дозволяють вчасно помічати й запобігати ускладненням, захищаючи здоров’я і мами, і малюка. Окрім турботи про себе і дитину, це необхідно і для отримання оплачуваної декретної відпустки з 30 тижня вагітності. За відсутності обліку оформити таку відпустку можна лише після пологів.

Як підготуватись до вагітності?

Джерело МОЗ

Підготовка до вагітності є важливим етапом для кожної жінки. Насамперед слід звернутися до лікаря для проходження комплексного медичного огляду і виявлення можливих захворювань, які можуть вплинути на перебіг вагітності.

Варто переглянути свій спосіб життя: відмовитись від шкідливих звичок, таких як куріння та вживання алкоголю, а також скоротити вживання кави. Раціон має бути збалансованим, багатим на вітаміни, мінерали та фолієву кислоту, яка особливо важлива для майбутньої мами.

Рекомендується також підтримувати фізичну активність на оптимальному рівні, уникаючи при цьому перевантажень. Варто подбати про психоемоційний стан, оточити себе підтримкою близьких та уникати стресів. Якщо жінка приймає якісь ліки, потрібно проконсультуватися з лікарем щодо їх безпечності під час планування вагітності.

Не менш важливим є відвідування стоматолога та лікування зубів до вагітності. За кілька місяців до запланованого зачаття бажано зосередитися на здоровому сні і режимі дня. Така ретельна підготовка допоможе забезпечити здоровий перебіг вагітності та розвиток малюка.