Держава безкоштовно забезпечує очне протезування людям, які втратили або серйозно пошкодили око внаслідок війни, збройних поранень, вибухів чи інших травм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя.

Йдеться про комплексне лікування: від діагностики до оперативного втручання, включно із очним протезуванням. Усе оплачує держава – у межах Програми медичних гарантій,

– зазначили в МОЗ.

Де отримати протезування?

За направленням від лікаря або у випадку екстрених поранень допомогу можна отримати у спеціалізованих медичних закладах, які визначені наказом Міністерства охорони здоров’я та мають договір з НСЗУ. Мережа включає:

28 регіональних лікарень, де пацієнтів приймають за місцем їх проживання;

10 екстериторіальних центрів у семи областях та Києві – саме тут лікують складні випадки з усієї країни.

Для пацієнтів працюють кабінети очного протезування – тут можна отримати консультацію, підібрати або замінити стандартний протез, а також оформити індивідуальний. Лабораторії з індивідуального протезування виготовляють очні протези за мірками, адаптуючи їх під конкретні потреби людини.

Як проходить протезування?

Процедура відбувається поетапно та під контролем офтальмологів:

Перший етап – протез встановлюють через 8 – 10 днів після видалення ока, щоби дати час на загоєння; Остаточний протез – ставлять через місяць після операції; Індивідуальний протез – виготовляють на 3 – 4 місяці після повного відновлення; Повторна заміна – дорослим рекомендовано міняти протез не рідше ніж кожні 3 роки, дітям – щороку.

Для планової процедури пацієнту потрібно отримати електронне направлення у сімейного чи лікуючого лікаря. При гострому пораненні – допомога надається навіть без направлення, усі етапи проведуть у профільній лікарні.

Що робити у разі відмови?

Якщо з якоїсь причини пацієнт не отримав безкоштовного протезування, насамперед слід звернутися до адміністрації медичного закладу. Якщо питання не вирішиться, сміливо телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ за номером 1677.

Що робити при травмі ока?

При травмі ока дуже важливо зберігати спокій та уникати будь-якого тиску на око. Не тріть пошкоджене око, не намагайтеся видалити сторонні предмети самостійно. Якщо йдеться про проникаюче поранення, не промивайте й не капайте нічого в очі, а накрийте їх чистою серветкою чи легким матеріалом, що не тисне.

У випадках хімічних опіків негайно промийте око великою кількістю чистої води не менше 15 хвилин. Якнайшвидше зверніться по кваліфіковану медичну допомогу – це може врятувати зір. Якщо ви відчуваєте сильний біль, погіршення зору, кровотечу або помітне виділення з ока, потрібна невідкладна допомога офтальмолога.