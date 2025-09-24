Реєстр збитків – це спеціальний міжнародний механізм, створений для фіксації і подальшого відшкодування шкоди, якої зазнали українці внаслідок російської агресії. До системи вже долучилися 44 країни та Європейський Союз, а координує процес Міністерство охорони здоров’я України, повідомляє 24 Канал.

Це перший крок до отримання майбутніх репарацій і встановлення справедливості для постраждалих,

– зазначили в МОЗ.

Які випадки шкоди здоров’ю підлягають фіксації?

До категорії тяжких тілесних ушкоджень належать:

Втрата або суттєве пошкодження кінцівок чи органів; Значні зміни у зовнішності після травми; Часткова або повна втрата функціональності органу чи системи організму; Примусове переривання вагітності; Інші ушкодження, що помітно погіршують якість життя постраждалого.

Психологічні травми також у цьому переліку – якщо пережите торкнулося ментального здоров’я.

Важливо: у Реєстрі документується шкода не лише на підконтрольних територіях, а й у тимчасово окупованих регіонах. Реєстрація охоплює події, які трапилися починаючи з 24 лютого 2022 року.

На порталі "Дія" ви знайдете 13 видів заяв на відшкодування. П’ять з них безпосередньо пов’язані зі здоров’ям:

A2.3 – Серйозні тілесні ушкодження;

A2.4 – Сексуальне насильство;

A2.5 – Катування або нелюдське/таке, що принижує гідність, поводження;

A2.6 – Позбавлення свободи;

A2.7 – Примусова праця чи служба.

Подати заяву можуть як цивільні, так і військові, які зазнали серйозних травм, пережили насилля, катування чи тривале лікування, а також ургентних матеріальних витрат на відновлення.

До прикладу, якщо ви отримали серйозні тілесні ушкодження, маєте психологічний розлад, який вплинув на ваше життя, або стали жертвою катувань і полону – ви маєте право звернутися одразу за кількома категоріями компенсації.

Окрім грунтовного опису та документування шкоди для отримання компенсації, РД4U передбачає можливість подати заяву і на відшкодування витрат на лікування, реабілітацію чи інші витрати, пов’язані із травмою.

Як подати заяву? Покрокова інструкція

Зареєструйтесь чи увійдіть до свого профілю на порталі "Дія". Оберіть розділ "Каталог послуг". Знайдіть секцію "Репарації: міжнародний Реєстр збитків для України". Виберіть категорію заяви, наприклад, А2.3 "Серйозні тілесні ушкодження". Заповніть форму – вкажіть, коли й за яких обставин виникла шкода, додайте наявні медичні або інші докази. Якщо доказів немає – докладно опишіть ситуацію. Підпишіть заяву електронним цифровим підписом.

Після подачі заяви відповідна комісія прийме рішення щодо суми компенсації. Про всі новини щодо розгляду ви отримуватимете сповіщення у "Дії" і на електронну пошту.

Скільки українців постраждало від війни?

Джерело ООН

Станом на початок 2025 року мільйони українців стали жертвами та постраждалими від війни, яку розв’язала Росія. Щонайменше 12 456 цивільних, серед яких 669 дітей, загинули або були поранені від початку повномасштабного вторгнення. Реальна кількість жертв може бути суттєво більшою, оскільки в умовах активних бойових дій точний облік втрат ускладнений.

Війна призвела до великої хвилі переселенців: у державному реєстрі офіційно враховано понад 4,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб, з яких 3,6 мільйона стали вимушеними переселенцями вже після лютого 2022 року.

Біженцями або особами під тимчасовим захистом за кордоном стали майже 7 мільйонів українців, а загалом понад 5 мільйонів залишаються поза межами країни через війну. Понад 2 500 дітей вважаються такими, які загинули, отримали поранення чи зникли безвісти.

За офіційними даними на лютий 2025 року, загинуло щонайменше 45 100 військовослужбовців, а кількість поранених перевищила 390 тисяч. Населення українських регіонів, що й надалі зазнають постійних обстрілів, живе у надскладних умовах, втрачаючи домівки, роботу, отримуючи фізичні та психологічні травми.