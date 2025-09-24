Ця ініціатива впроваджується у співпраці Міністерства у справах ветеранів, Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України, про це повідомив голова підкомітету з фармацевтичної галузі Комітету ВРУ з питань здоров’я нації Сергій Кузьміних, передає 24 Канал.

Йдеться не лише про лікування – це комплексна допомога, яка включає діагностику, реабілітацію, забезпечення ліками та психологічну підтримку,

– пояснив нардеп.

Яку допомогу можуть отримати військові безкоштовно

Захворювання серця і судин

Безкоштовне лікування гіпертонії, аритмій, ішемічної хвороби серця. Доступні сучасні методи діагностики – ЕКГ, УЗД серця, комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія. Медикаменти надаються згідно з Національним переліком та завдяки державним закупівлям.

Неврологічна допомога

Фахівці надають допомогу при травмах мозку, пошкодженнях спинного мозку та різних розладах нервової системи. Доступна професійна реабілітація після черепно-мозкових травм, психологічна підтримка (індивідуальні й групові сесії, когнітивно-поведінкова терапія, допомога при ПТСР).

Захворювання та ушкодження опорно-рухового апарату

Лікування артриту, артрозу, ураження суглобів. Організовуються реабілітаційні програми після операцій, консультації досвідчених спеціалістів.

Додаткові безкоштовні послуги під час лікування

Проведення лабораторних аналізів, сучасна діагностика, ефективне знеболення, інтенсивна терапія, отримання ліків із Нацпереліку, а також безкоштовне харчування у стаціонарі.

Як скористатися цією допомогою?

Зверніться до свого сімейного лікаря або напряму до лікарні, яка працює за Програмою медичних гарантій. Ваше здоров’я та підтримка – першочерговий пріоритет для держави.

Які пільги мають військові?

Джерело Економічна правда

В Україні для військових передбачено низку пільг та соціальних гарантій, що мають на меті покращити їхнє матеріальне становище та підтримати родини військовослужбовців.

Серед основних пільг – знижки на оплату комунальних послуг, безкоштовний проїзд у громадському транспорті, першочергове право на отримання житла або компенсацію за винайм, а також безоплатне медичне обслуговування у закладах охорони здоров’я.

Демобілізованим особам надається право на безкоштовне навчання у закладах освіти, проходження професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації та отримання додаткових освітніх послуг. Родини військовослужбовців мають доступ до соціальних виплат, доплат та допомоги у випадку втрати годувальника або поранення.

Окремо слід згадати про податкові пільги – військові частково або повністю звільняються від сплати деяких податків і зборів, а також можуть розраховувати на допомогу при оформленні кредитів чи іпотек.