Чиста постільна білизна – це не лише про приємний сон, а й про профілактику небезпечних захворювань. Патогени зберігаються на тканинах тижнями, особливо за неправильної сушки або зберігання у вологому місці, повідомляє 24 Канал з посиланням на PMC.

Хто може жити у вашій постільній білизні?

Бактерії. Постільна білизна – резервуар для бактерій. Дослідники знаходили на тканинах сальмонелу, що викликає кишкові розлади, а також знаменитий Staphylococcus aureus, стійкий до антибіотиків і здатний спровокувати шкірні інфекції. Особливо активно бактерії розмножуються у кошиках для брудної білизни та навіть у шафах.

Грибки. Навіть побутова пральна машина може бути джерелом умовно-патогенних грибків: у Словенії виявили, що 8 з 10 машин "заселені" Candida, Fusarium, Exophiala. Ці мікроорганізми здатні викликати дерматомікози, оніхомікози, а в рідкісних випадках – небезпечні інфекції при ослабленому імунітеті (наприклад, мукормикоз, випадки якого фіксували в лікарнях і навіть пов’язували із постільною білизною).

Віруси. У волокнах тканин знаходять ротавіруси, збудники грипу, COVID-19, герпесу, гепатиту та навіть ВІЛ. Деякі з них залишаються небезпечними на білизні до кількох днів.

Гельмінти. Яйця гостриків здатні виживати на постільній білизні до трьох тижнів, а зараження відбувається "по колу": достатньо доторкнутися до обличчя після контакту з забрудненими речами.

Пилові кліщі. Їх не видно неозброєним оком, але їхні колонії можуть складатися із сотень тисяч особин на матрацах, ковдрах чи шторах. Від кліщів страждають насамперед алергіки.

Як часто потрібно прати постільну білизну?

Якщо білизна не сильно забруднена (звичайне використання, всі здорові):

Використовуйте якісний пральний порошок. Після контакту з брудною білизною мийте руки. Прати можна у холодній воді. Для більших речей (шкарпетки, рушники, простирадла) краще гаряча вода. Сушіть до повного висихання (в ідеалі – у сушильній машині). Частота – за потребою.

Якщо білизна дуже забруднена, але члені сімʼї здорові:

Потребує більш ретельного догляду – пральні засоби з ензимами та кількома типами поверхнево-активними речовинами (ПАР) та ферментів для глибокого очищення плям та залишків тілесного бруду з текстильних виробів.. Періть так часто, як потрібно, й висушуйте ретельно.

Якщо у когось з родини респіраторна інфекція (грип, COVID-19):

Не обов’язково використовувати хлор, але пральний порошок має бути якісним. Краще прати при максимально дозволеній температурі і якомога частіше Сушіть у сушильній машині при середній/високій температурі.

Як засіб для дезінфекції також підійде 3% перекис водню. При додаванні до миючого засобу вона відмінно дезінфікує білизну, не впливаючи на колір та міцність тканин. До того ж вона недорога та безпечна для навколишнього середовища,

– зазначила докторка Петра Форте Тавчер.

Якщо в домі діти, люди з ослабленим імунітетом, лікарі або підозра на кишкові інфекції: