Іноді вдома потрібно прибирати. Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) пишуть, що робити це треба "регулярно". Але це не означає, що дверну ручку після протирати після кожного дотику, а унітаз мити щодня. Ну, якщо тільки у вас не гермофобія – нав'язливий страх перед мікробами.

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Одне опитування показало, що 20% жителів Америки жодного разу не мили свою пральну машину. 47% людей не змогли згадати, коли чистили духовку, 41% – коли мили холодильник, а 23% – коли міняли постільну білизну.

Як часто мити вікна

На сайтах клінінгових компаній пишуть, що відкладання миття вікон можуть бути "серйозні наслідки": укуси павуків, які плетуть свої павутини в кутах вікон, і респіраторні захворювання через плісняву. Деякі експерти говорять, що через брудні вікна гірше проникає світло і це призводить до того, що втомлюються очі, з'являється головний біль і знижується концентрація.

Що ж, якщо ви довели свої вікна до такого стану, що там завелися павуки і пліснява, – їх справді час помити. Або якщо вони настільки запилилися, що перестали пропускати денне світло. Загалом одного-двох разів на рік цілком достатньо.

Є лише одна істотна причина, коли чистоті вікон потрібно приділити підвищену увагу, якщо в квартирі живе людина з алергією. Накопичення пилу на вікнах може провокувати напади. Як правило, люди з алергією знають про свої тригери і дотримуються суворіших правил гігієни в будинку.

А ось москітну сітку, жалюзі і штори можна мити частіше: залежить від того, як швидко вони припадають пилом. Впоратися з ними можна і без клінінгової компанії.

Користь від миття вікон

Після збирання збільшується вироблення нейромедіатора дофаміну і людина почувається задоволеною. Це означає, що хороше прибирання робить людей щасливими. Головне, не мучте себе і не обіцяйте вимити одразу три вікна, та ще й балкон.

Миття вікон позитивно впливає не лише на ментальне здоров'я, а ще й на фізичне: воно може цілком замінити тренування. Тридцятихвилинний сеанс підвищить частоту серцевих скорочень та спалити близько 125 калорій. Миття вікон допомагає зміцнити верхню частину рук: працюють біцепси, трицепси та м'язи плечового пояса.