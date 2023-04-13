Иногда дома нужно убирать. Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) пишут, что делать это нужно "регулярно". Но это не значит, что дверную ручку после протирать после каждого прикосновения, а унитаз мыть каждый день. Ну, если только у вас не гермофобия – навязчивый страх перед микробами.

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Один опрос показал, что 20% жителей Америки ни разу не мыли свою стиральную машину. 47% людей не смогли вспомнить, когда чистили духовку, 41% – когда мыли холодильник, а 23% – когда меняли постельное белье.

Как часто мыть окна

На сайтах клининговых компаний пишут, что откладывание мытья окон могут быть "серьезные последствия": укусы пауков, плетущих свои паутины в углах окон, и респираторные заболевания из-за плесени. Некоторые эксперты говорят, что через грязные окна хуже проникает свет, и это приводит к тому, что устают глаза, появляется головная боль и снижается концентрация.

Что ж, если вы довели свои окна до такого состояния, что там завелись пауки и плесень, – их действительно помыть. Или если они настолько опылились, что перестали пропускать дневной свет. В общем, одного-двух раз в год вполне достаточно.

Есть только одна существенная причина, когда чистоте окон нужно уделить особое внимание, если в квартире живет человек с аллергией. Накопление пыли на окнах может провоцировать приступы. Как правило, люди с аллергией знают о своих триггерах и соблюдают более строгие правила гигиены в доме.

А вот москитную сетку, жалюзи и шторы можно мыть чаще: зависит от того, как быстро они пылятся. Справиться с ними можно и без клининговой компании.

Польза от мытья окон

После сбора увеличивается выработка нейромедиатора дофамина и человек чувствует себя довольным. Это означает, что хорошая уборка делает людей счастливыми. Главное, не мучайте себя и не обещайте вымыть сразу три окна, да еще и балкон.

Мытье окон положительно влияет не только на ментальное здоровье, но и на физическое: оно может полностью заменить тренировки. Тридцатиминутный сеанс повысит частоту сердечных сокращений и сжег около 125 калорий. Мытье окон помогает укрепить верхнюю часть рук: работают бицепсы, трицепсы и мышцы плечевого пояса.