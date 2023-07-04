Ячмінь виникає, коли у волосяний фолікул чи сальну залозу очі потрапляє чужорідний мікроорганізм, зазвичай золотистий стафілокок.

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Чому виникає ячмінь

Ризик розвитку ячменю зросте, якщо:

торкатися очей немитими руками;

надягати контактні лінзи, попередньо не продезінфікувавши їх і не вимивши руки;

залишати макіяж на очах наніч;

використовувати прострочену косметику.

Також ризик зростає через блефарит, хронічне запалення по краю повіки або розацеа – захворювання шкіри, яке характеризується почервонінням обличчя.

Симптоми ячменю:

червоний набряк на повіці, схожий на фурункул чи прищ;

біль у ділянці повік;

набряк повік;

сльозотеча.

Як лікувати ячмінь

Зазвичай ячмінь безпечний, тому, поки він не зникне, потрібне лише домашнє лікування – теплі компреси. Їх прикладають до закритого ока на 10 – 15 хвилин 3 – 5 разів на день і обережно масажують повіку. Якщо місце ячменю болить, можна випити знеболювальні парацетамол або ібупрофен.

Якщо лікування вдома не допомагає, потрібно звернутися до офтальмолога. Якщо інфекція поширилася на око, призначить антибіотики внутрішньо або ін'єкції стероїдів. Іноді потрібно розкрити гнійник, але робить це тільки лікар під місцевою анестезією.