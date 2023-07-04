Ячмень возникает, когда в волосяной фолликул или сальную железу глаза попадает чужеродный микроорганизм, обычно золотистый стафилококк.

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Почему возникает ячмень

Риск развития ячменя вырастет, если:

касаться глаз немытыми руками;

надевать контактные линзы, предварительно не продезинфицировав их и не вымыв руки;

оставлять макияж на глазах ночью;

использовать просроченную косметику.

Также риск возрастает из-за блефарита, хронического воспаления по краю века или розацеа – заболевания кожи, характеризующегося покраснением лица.

Симптомы ячменя:

красный отек на веке, похожий на фурункул или прыщ;

боль в области век;

отек век;

слезотечение.

Как лечить ячмень

Обычно ячмень безопасен, поэтому пока он не исчезнет, нужно только домашнее лечение – теплые компрессы. Их прикладывают к закрытому глазу на 10 – 15 минут 3 – 5 раз в день и осторожно массируют веко. Если место ячменя болит, можно выпить обезболивающий парацетамол или ибупрофен.

Если лечение дома не помогает, нужно обратиться к офтальмологу. Если инфекция распространилась на глаз, назначит антибиотики внутрь или инъекции стероидов. Иногда нужно раскрыть гнойник, но делает это только врач под местной анестезией.