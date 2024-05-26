Про це свідчить аналіз даних опитувань з 1979 до 2022 року. Пов'язують це із тим, що рекреаційне вживання марихуани стало більш масовим і легальним майже в половині штатів США.

Дивіться також Після двох років легалізації: у Таїланді забороняють канабіс – що сталося

Детальніше про статистику

У 2022 році приблизно 17,7 мільйона людей повідомили про вживання марихуани щодня або майже щодня.

При цьому про щоденне вживання алкоголю повідомили 14,7 мільйона осіб.

У 1992 році щоденне споживання канабісу було найнижчим – менш ніж мільйон людей зауважували, що курять марихуану майже щодня.

Алкоголь завжди вживали частіше, однак у 2022 році вживання марихуани почалостішало. Наразі споживання канабісу порівнюють радше із курінням.

"Приблизно 40% споживачів марихуани вживають її щодня або майже щодня – ця поведінкова модель більше подібна до тієї, що викликає споживання тютюну, ніж на ту, котру спричиняє звичайне вживання алкоголю", – ідеться у висновках.

Зростання продовжується: чи безпечно це

З 1992 до 2022 рік показник щоденного або майже щоденного вживання марихуани зріс у 15 разів.

Водночас у дослідженні зазначають, що люди, які часто вживають марихуану, схильні до того, щоб стати від неї залежними.

Крім того, вживання марихуани час від часу пов'язують із ризиками розвитку психозу.