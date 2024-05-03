Краса, яка викликає страждання: все, що потрібно знати про сезонну алергію 

Свербіж, сльозотеча, почервоніння очей, закладеність носа є зворотним боком чарів весни – цвітіння дерев та буяння трав, яка розпочинається в березні й триває аж до жовтня.

Що робити, коли краще розпочинати терапію та які чинники стають провокаторами алергії, 24 Каналу розповіла к. м. н., лікар вищої категорії, офтальмохірург центру "Ексімер" Інна Русєва.

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З настанням теплої пори року, сонячної та вітряної погоди, чимало українців починають страждати на поліноз: алергічні риніти, кон'юнктивіти та навіть бронхіальну астму. Зазвичай схильність до цього генетично обумовлена.

Додаткові негативні фактори

Проте в нашій ситуації через війну додаються умови, які збільшують ймовірність захворювання – постійний стрес та забрудненість повітря небезпечними сполуками після прильотів.

Тривале нервове напруження, на жаль, збільшує вразливість імунної системи, що може призводити до аутоімунних захворювань, до яких і належить алергія.

А внаслідок вибухів на промислових виробництвах, фосфорних атак, пожежі лісів, горіння нафтопродуктів в атмосфері концентруються шкідливі для організму речовини: бензопірен, чадний та вуглекислий гази, оксиди азоту й сірки, фосфати, фенол тощо. Ці сполуки особливо небезпечні для алергіків, астматиків та людей із серцево-судинними захворюваннями.

Коли настає період сезонної алергії

Все починається із пробудження дерев, коли на них з’являються бруньки й утворюється пилок. Найбільші та найперші алергени у наших широтах – це вільха, ліщина, береза. Потім квітнуть верба, тополя, в'яз, клен, сосна, липа. А далі й плодові культури. Тож із березня, а якщо тепла зима, то і з кінця лютого, настає сезон алергії.

Загалом виділяють 3 періоди:

із середини лютого по квітень, коли відбувається реакція на пилок дерев;

з травня й упродовж літа – на квіти, трави, злакові;

серпень – жовтень – на бур’ян та цвіль грибів.

Треба зазначити, що з приходом весни збільшується концентрація пилу – як вдома, так і на вулиці, що також впливає на прояви алергії.

Найнесприятливіша погода – сонячні вітряні дні, адже разом із пилом на далекі відстані розноситься й пилок рослин. А якщо зважати, що дерева та чагарники, які запилюються вітром, то в період їхнього цвітіння у повітрі спостерігається велика концентрація алергенів.

Прояви сезонної алергії

Симптоми, які мають вас насторожити:

закладеність носа та чхання, що не пов’язані із застудою чи вірусним захворюванням, тобто коли немає температури, болю у горлі, м'язової слабкості;

свербіння очей, відчуття піску, почервоніння, набряк повік, сльозотеча.

Інна Русєва “Іноді через сльозотечу й дискомфорт зір може ставати розпливчастим, адже сезонна алергія впливає на стан очей. Зі зникненням неприємних симптомів чіткість зору повертається. Проте небезпечніше, що під час полінозу є ризик розвитку кон'юнктивіту або бактеріальних інфекцій. Винний у тому бруд на руках, що потрапляє в очі, коли ми їх чешемо чи торкаємося”

Як протистояти сезонній алергії

Найкращий варіант – діяти на упередження. Запрограмуйте у смартфоні щорічне нагадування про початок терапії проти сезонної алергії – за 2 – 3 тижні до цвітіння дерев. Є спеціальні портали, де відображається карта з прогнозом алергії по днях, а також застосунки, які повідомляють про тип і кількість пилку у вашому регіоні.

Чому приймати антигістамінні препарати рекомендують заздалегідь? Бо вони часто мають накопичувальну дію.

Рекомендації лікаря:

обов’язкова гігієна: часто миємо руки, не торкаємося повік;

промиваємо ніс ізотонічним сольовим розчином;

очищуємо очі штучною сльозою;

в разі ураження повік протираємо їх вранці й увечері спеціальними офтальмологічними серветками;

на період алергії утримуємося від мейкапу очей;

м'які контактні лінзи, що носять при міопії, далекозорості, астигматизмі, міняємо на окуляри чи одноденні лінзи. Це має визначати тільки офтальмолог;

застосовуємо гормональні спреї для горла й носа.

Інна Русєва “Якщо до алергії доєдналося запалення в кон’юнктиві, рогівці чи передній камері ока, призначаються топічні стероїди. Тому за перших ознак дискомфорту очей краще одразу звернутися до окуліста”.

Тим, хто вперше потерпає від полінозу, лікарка рекомендує відвідати алерголога й здати алергопроби.

Нові правила життя

У сезон алергії для зменшення симптомів є сенс відкоригувати звичний спосіб життя:

ходити у масці, щоб пил і пилок не осідали на слизових оболонках;

носити сонцезахисні окуляри, які теж перешкоджають потраплянню алергенів через очі;

не виходити на вулицю у вітряні дні або коли повідомляють про підвищення забрудненості повітря;

завішувати відчинено вікно вологим простирадлом, яке затримує пил і пилок, чи користуватися кондиціонером;

провітрювати кімнату ввечері або після дощу, коли концентрація пилку мінімальна;

частіше робити вологе прибирання;

уникати побутових хімічних засобів із пульверизатором.

Та головне, не займатися самолікуванням, а отримати кваліфіковану консультацію у спеціаліста. Адже свербіж, почервоніння, дискомфорт очей та мутність зору можуть свідчити про інші офтальмологічні захворювання.