Від учора в Україні підтвердили ще 2 671 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок цього загальна кількість хворих станом на 28 вересня зросла до 201 305.

Згідно з даними РНБО України, 109 427 громадян ще не подолали захворювання, повідомляє 24 канал.

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За минулу добу в Україні зареєстрували 2 671 хворого на коронавірус. Найбільше нових випадків зараження знову виявили у Києві – 328.

За цей самий період під час перебігу захворювання померли 36 хворих. Ще 571 людину виписали з лікарень через те, що вона вже одужала.

Від початку пандемії в Україні виявили 201 305 хворих на коронавірус. 87 882 хворих вже подолали захворювання, але 3 996 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Статистика коронавірусу в областях станом на 28 вересня

Вінницька область – 5974 (+74);

Волинська область – 7775 (+143);

Дніпропетровська область – 5351 (+66);

Донецька область – 3046 (+30);

Житомирська область – 5779 (+123);

Закарпатська область – 9654 (+22);

Запорізька область – 3773 (+110);

Івано-Франківська область – 13445 (+110);

Кіровоградська область – 1077 (+3);

Київ – 22143 (+328);

Київська область – 8854 (+140);

Львівська область – 19916 (+132);

Луганська область – 979 (+5);

Миколаївська область – 3011 (+31);

Одеська область – 13079 (+203);

Полтавська область – 1972 (+62);

Рівненська область – 12145 (+113);

Сумська область – 3813 (+141);

Тернопільська область – 13139 (+153);

Харківська область – 17703 (+339);

Херсонська область – 1062 (+13);

Хмельницька область – 5747 (+125);

Чернівецька область – 14113 (+104);

Черкаська область – 3759 (+65);

Чернігівська область – 3996 (+36).

У МОЗ підкреслили, що у статистиці відсутні дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.



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