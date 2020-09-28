Вперше в Україні загальна кількість інфікованих COVID-19 перевищила 200 тисяч
Від учора в Україні підтвердили ще 2 671 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок цього загальна кількість хворих станом на 28 вересня зросла до 201 305.
Згідно з даними РНБО України, 109 427 громадян ще не подолали захворювання, повідомляє 24 канал.
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За минулу добу в Україні зареєстрували 2 671 хворого на коронавірус. Найбільше нових випадків зараження знову виявили у Києві – 328.
За цей самий період під час перебігу захворювання померли 36 хворих. Ще 571 людину виписали з лікарень через те, що вона вже одужала.
Статистика коронавірусу в областях станом на 28 вересня
- Вінницька область – 5974 (+74);
- Волинська область – 7775 (+143);
- Дніпропетровська область – 5351 (+66);
- Донецька область – 3046 (+30);
- Житомирська область – 5779 (+123);
- Закарпатська область – 9654 (+22);
- Запорізька область – 3773 (+110);
- Івано-Франківська область – 13445 (+110);
- Кіровоградська область – 1077 (+3);
- Київ – 22143 (+328);
- Київська область – 8854 (+140);
- Львівська область – 19916 (+132);
- Луганська область – 979 (+5);
- Миколаївська область – 3011 (+31);
- Одеська область – 13079 (+203);
- Полтавська область – 1972 (+62);
- Рівненська область – 12145 (+113);
- Сумська область – 3813 (+141);
- Тернопільська область – 13139 (+153);
- Харківська область – 17703 (+339);
- Херсонська область – 1062 (+13);
- Хмельницька область – 5747 (+125);
- Чернівецька область – 14113 (+104);
- Черкаська область – 3759 (+65);
- Чернігівська область – 3996 (+36).
У МОЗ підкреслили, що у статистиці відсутні дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка 24 каналу