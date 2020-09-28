Вчера в Украине подтвердили еще 2 671 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Вследствие этого общее количество больных по состоянию на 28 сентября выросло до 201 305.

Согласно данным СНБО Украины, 109 427 граждан еще не преодолели заболевание, сообщает 24 канал.

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За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 2 671 больного коронавирусом. Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве – 328.

За этот же период во время течения заболевания умерли 36 больных. Еще 571 человека выписали из больниц из-за того, что они уже выздоровели.

С начала пандемии в Украине обнаружили 201 305 больных коронавирусом. 87 882 больных уже преодолели заболевание, но 3 996 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Статистика коронавируса в областях по состоянию на 28 сентября

Винницкая область – 5974 (+74);

Волынская область – 7775 (+143);

Днепропетровская область – 5351 (+66);

Донецкая область – 3046 (+30);

Житомирская область – 5779 (+123);

Закарпатская область – 9654 (+22);

Запорожская область – 3773 (+110);

Ивано – Франковская область – 13445 (+110);

Кировоградская область – 1077 (+3);

Киев – 22143 (+328);

Киевская область – 8854 (+140);

Львовская область – 19916 (+132);

Луганская область – 979 (+5);

Николаевская область – 3011 (+31);

Одесская область – 13079 (+203);

Полтавская область – 1972 (+62);

Ровенская область – 12145 (+113);

Сумская область – 3813 (+141);

Тернопольская область – 13139 (+153);

Харьковская область – 17703 (+339);

Херсонская область – 1062 (+13);

Хмельницкая область – 5747 (+125);

Черновицкая область – 14113 (+104);

Черкасская область – 3759 (+65);

Черниговская область – 3996 (+36).

В Минздраве подчеркнули, что в статистике отсутствуют данные с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.



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