Вперше в Україні за добу виявили понад 6 тисяч хворих на COVID-19
За минулу добу коронавірус підтвердили у 6 410 мешканців України. Внаслідок цього загальна кількість виявлених інфікованих в країні зросла до 293 641.
Згідно з даними РНБО України, 166 205 інфікованих продовжують хворіти, повідомляє 24 канал.
17 жовтня в Україні знову зафіксували рекордний добовий приріст нових випадків зараження коронавірусом – за одну добу хворобу виявили у 6 410 людей. Найбільше нових хворих зареєстрували у Києві та в Одеській області – 598 і 506 відповідно.
За цей самий період з життя пішли 109 інфікованих у 19 регіонах країни. Натомість 2 194 людини одужали.
Актуальна статистика коронавірусу в областях України
- Вінницька область – 8233 (+163);
- Волинська область – 10682 (+167);
- Дніпропетровська область – 10721 (+464);
- Донецька область – 6776 (+118);
- Житомирська область – 9539 (+253);
- Закарпатська область – 11626 (+165);
- Запорізька область – 6259 (+97);
- Івано-Франківська область – 16377 (+214);
- Кіровоградська область – 1512 (+44);
- Київ – 30010 (+598);
- Київська область – 12439 (+232);
- Львівська область – 24539 (+368);
- Луганська область – 2334 (+105);
- Миколаївська область – 5567 (+231);
- Одеська область – 18519 (+506);
- Полтавська область – 5738 (+269);
- Рівненська область – 15646 (+248);
- Сумська область – 8524 (+272);
- Тернопільська область – 17160 (+244);
- Харківська область – 27929 (+472);
- Херсонська область – 2380 (+116);
- Хмельницька область – 10480 (+382);
- Чернівецька область – 17450 (+247);
- Черкаська область – 6619 (+232);
- Чернігівська область – 6582 (+203.
Зауважимо, що у статистиці відсутні дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.
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