За минулу добу коронавірус підтвердили у 6 410 мешканців України. Внаслідок цього загальна кількість виявлених інфікованих в країні зросла до 293 641.

Згідно з даними РНБО України, 166 205 інфікованих продовжують хворіти, повідомляє 24 канал.

17 жовтня в Україні знову зафіксували рекордний добовий приріст нових випадків зараження коронавірусом – за одну добу хворобу виявили у 6 410 людей. Найбільше нових хворих зареєстрували у Києві та в Одеській області – 598 і 506 відповідно.

За цей самий період з життя пішли 109 інфікованих у 19 регіонах країни. Натомість 2 194 людини одужали.

Станом на 17 жовтня 2020 року в Україні виявили 293 641 хворого на коронавірус. 124 113 інфікованих вже одужали. Втім, 5 517 пацієнтів не змогли подолати хворобу.

Актуальна статистика коронавірусу в областях України

Вінницька область – 8233 (+163);

Волинська область – 10682 (+167);

Дніпропетровська область – 10721 (+464);

Донецька область – 6776 (+118);

Житомирська область – 9539 (+253);

Закарпатська область – 11626 (+165);

Запорізька область – 6259 (+97);

Івано-Франківська область – 16377 (+214);

Кіровоградська область – 1512 (+44);

Київ – 30010 (+598);

Київська область – 12439 (+232);

Львівська область – 24539 (+368);

Луганська область – 2334 (+105);

Миколаївська область – 5567 (+231);

Одеська область – 18519 (+506);

Полтавська область – 5738 (+269);

Рівненська область – 15646 (+248);

Сумська область – 8524 (+272);

Тернопільська область – 17160 (+244);

Харківська область – 27929 (+472);

Херсонська область – 2380 (+116);

Хмельницька область – 10480 (+382);

Чернівецька область – 17450 (+247);

Черкаська область – 6619 (+232);

Чернігівська область – 6582 (+203.

Зауважимо, що у статистиці відсутні дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.