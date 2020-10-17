За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 6 410 жителей Украины. Вследствие этого общее количество выявленных инфицированных в стране возросло до 293 641.

Согласно данным СНБО Украины, 166 205 инфицированных продолжают болеть, сообщает 24 канал.

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17 октября в Украине снова зафиксировали рекордный суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом, за сутки болезнь обнаружили у 6 410 человек. Больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве и в Одесской области – 598 и 506 соответственно.

За этот же период из жизни ушли 109 инфицированных в 19 регионах страны. 2 194 человека выздоровели.

По состоянию на 17 октября 2020 года в Украине обнаружили 293 641 больного коронавирусом. 124 113 инфицированных уже выздоровели. Впрочем, 5 517 пациентов не смогли преодолеть болезнь.

Актуальная статистика коронавируса в областях Украины

Винницкая область – 8233 (+163);

Волынская область – 10682 (+167);

Днепропетровская область – 10721 (+464);

Донецкая область – 6776 (+118);

Житомирская область – 9539 (+253);

Закарпатская область – 11626 (+165);

Запорожская область – 6259 (+97);

Ивано-Франковская область – 16377 (+214);

Кировоградская область – 1512 (+44);

Киев – 30010 (+598);

Киевская область – 12439 (+232);

Львовская область – 24539 (+368);

Луганская область – 2334 (+105);

Николаевская область – 5567 (+231);

Одесская область – 18519 (+506);

Полтавская область – 5738 (+269);

Ровненская область – 15646 (+248);

Сумская область – 8524 (+272);

Тернопольская область – 17160 (+244);

Харьковская область – 27929 (+472);

Херсонская область – 2380 (+116);

Хмельницкая область – 10480 (+382);

Черновицкая область – 17450 (+247);

Черкасская область – 6619 (+232);

Черниговская область – 6582 (+203.

Отметим, что в статистике отсутствуют данные с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.