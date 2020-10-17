Впервые в Украине за сутки обнаружили более 6 тысяч больных COVID-19
За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 6 410 жителей Украины. Вследствие этого общее количество выявленных инфицированных в стране возросло до 293 641.
Согласно данным СНБО Украины, 166 205 инфицированных продолжают болеть, сообщает 24 канал.
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17 октября в Украине снова зафиксировали рекордный суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом, за сутки болезнь обнаружили у 6 410 человек. Больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве и в Одесской области – 598 и 506 соответственно.
За этот же период из жизни ушли 109 инфицированных в 19 регионах страны. 2 194 человека выздоровели.
По состоянию на 17 октября 2020 года в Украине обнаружили 293 641 больного коронавирусом. 124 113 инфицированных уже выздоровели. Впрочем, 5 517 пациентов не смогли преодолеть болезнь.
Актуальная статистика коронавируса в областях Украины
- Винницкая область – 8233 (+163);
- Волынская область – 10682 (+167);
- Днепропетровская область – 10721 (+464);
- Донецкая область – 6776 (+118);
- Житомирская область – 9539 (+253);
- Закарпатская область – 11626 (+165);
- Запорожская область – 6259 (+97);
- Ивано-Франковская область – 16377 (+214);
- Кировоградская область – 1512 (+44);
- Киев – 30010 (+598);
- Киевская область – 12439 (+232);
- Львовская область – 24539 (+368);
- Луганская область – 2334 (+105);
- Николаевская область – 5567 (+231);
- Одесская область – 18519 (+506);
- Полтавская область – 5738 (+269);
- Ровненская область – 15646 (+248);
- Сумская область – 8524 (+272);
- Тернопольская область – 17160 (+244);
- Харьковская область – 27929 (+472);
- Херсонская область – 2380 (+116);
- Хмельницкая область – 10480 (+382);
- Черновицкая область – 17450 (+247);
- Черкасская область – 6619 (+232);
- Черниговская область – 6582 (+203.
Отметим, что в статистике отсутствуют данные с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.