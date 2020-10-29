Станом 29 жовтня коронавірусом у світі заразилися понад 44,8 мільйона людей. За минулий день виявлено 504 419 нових інфікованих – це рекорд за добовим приростом з початку пандемії.

Зокрема, 245 787 нових хворих зафіксовано в країнах Європи, свідчать дані Worldometer.

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Успішно перенесли хворобу і вилікувались 32,7 мільйона людей, 1 179 057 пацієнтів померло.



Хворих на коронавірус у світі / Фото Worldometer

В Європі лідерами за кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Італія, Великобританія, Іспанія, Польща та Україна, яка займає 12 місце. У відповідному світовому рейтингу Україна перебуває на 17 місці.

Лідерами в Європі за загальною кількістю виявлених заражень є Росія, Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 22-му місці.



США перебуває на першому місці за кількістю хворих / Фото Worldometer