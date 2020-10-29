По состоянию 29 октября коронавирусом в мире заразились больше 44,8 миллиона человек. За прошедший день выявлены 504 419 новых инфицированных – это рекорд по суточному приросту с начала пандемии.

В частности, 245 787 новых больных зафиксированы в странах Европы, свидетельствуют данные Worldometer.

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Успешно перенесли болезнь и вылечились 32,7 миллиона человек, 1 179 057 пациентов умерли.



Количество больных коронавирусом в мире / Фото Worldometer

В Европе лидерами по количеству новых случаев COVID-19 являются Франция, Италия, Великобритания, Испания, Польша и Украина, которая занимает 12 место. В соответствующем мировом рейтинге Украина находится на 17 месте.

Лидерами в Европе по общему количеству выявленных заражений являются Россия, Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 22-м месте.



США находятся на первом месте по количеству больных / Фото Worldometer