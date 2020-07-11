Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про новий добовий рекорд заражень на коронавірус, зафіксований 10 липня. За одну добу у світі підтвердили 228 тисяч 102 нові випадки хвороби.

Найбільший спалах спостерігався у Бразилії, США, Індії і Південній Африці, повідомляє ВООЗ.

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Попередній рекорд, який фіксувала Організація, був 4 липня. Тоді за одну добу у світі виявили 212 тисяч 326 нових випадків коронавірусу.

На рекорд особливо вплинув великий приріст кількості хворих у зазначених вище 4 країнах. Там за добу всього зафіксували понад 146 тисяч нових випадків.

Ще у 19 країнах зафіксували понад тисячу нових випадків коронавірусу. Україна до цього списку не увійшла, у нас за добу підтвердили хворобу у 819 людей.

Коронавірус у цифрах: