ВООЗ заявила про новий добовий рекорд заражень на коронавірус
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про новий добовий рекорд заражень на коронавірус, зафіксований 10 липня. За одну добу у світі підтвердили 228 тисяч 102 нові випадки хвороби.
Найбільший спалах спостерігався у Бразилії, США, Індії і Південній Африці, повідомляє ВООЗ.
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Попередній рекорд, який фіксувала Організація, був 4 липня. Тоді за одну добу у світі виявили 212 тисяч 326 нових випадків коронавірусу.
На рекорд особливо вплинув великий приріст кількості хворих у зазначених вище 4 країнах. Там за добу всього зафіксували понад 146 тисяч нових випадків.
Ще у 19 країнах зафіксували понад тисячу нових випадків коронавірусу. Україна до цього списку не увійшла, у нас за добу підтвердили хворобу у 819 людей.
Коронавірус у цифрах:
- Станом на ніч проти 11 липня коронавірус підтвердили у 12 мільйонів 389 тисяч 660 людей.
- Через хворобу померли 557 тисяч 229 людей, але 6 мільйонів 830 тисяч 596 людей вже змогли одужати.
- У п'ятірку країн з найбільшою кількістю випадків коронавірусу входять США, Бразилія, Індія, Росія і Перу. На них сумарно припадає понад 6 мільйонів 700 тисяч випадків, що становить понад половину в усьому світі.