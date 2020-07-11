ВОЗ заявила о новом суточном рекорде заражений на коронавирус
Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом суточном рекорде заражений на коронавирус, который зафиксирован 10 июля. За сутки в мире подтвердили 228 тысяч 102 новых случая заболевания.
Самая большая вспышка наблюдалась в Бразилии, США, Индии и Южной Африке, сообщает ВОЗ.
Важно В большей части мира пандемию не взято под контроль, ситуация ухудшается, – ВОЗ
Предыдущий рекорд, который фиксировала Организация, был 4 июля. Тогда за сутки в мире обнаружили 212 тысяч 326 новых случаев коронавируса.
На рекорд особенно повлиял большой прирост количества больных в указанных выше 4 странах. Там за сутки всего зафиксировали более 146 тысяч новых случаев.
Еще в 19 странах зафиксировали более тысячи новых случаев коронавируса. Украина в этот список не вошла, у нас за сутки подтвердили болезнь у 819 человек.
Коронавирус в цифрах:
- По состоянию на ночь на 11 июля коронавирус подтвердили в 123 миллионы 89 тысяч 660 человек.
- Из-за болезни умерли 557 тысяч 229 человек, но 6 миллионов 830 тысяч 596 человек уже смогли выздороветь.
- В пятерку стран с наибольшим количеством случаев коронавируса входят США, Бразилия, Индия, Россия и Перу. На них суммарно приходится более 6 миллионов 700 тысяч случаев, что составляет более половины во всем мире.