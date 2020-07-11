Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом суточном рекорде заражений на коронавирус, который зафиксирован 10 июля. За сутки в мире подтвердили 228 тысяч 102 новых случая заболевания.

Самая большая вспышка наблюдалась в Бразилии, США, Индии и Южной Африке, сообщает ВОЗ.

Важно В большей части мира пандемию не взято под контроль, ситуация ухудшается, – ВОЗ

Предыдущий рекорд, который фиксировала Организация, был 4 июля. Тогда за сутки в мире обнаружили 212 тысяч 326 новых случаев коронавируса.

На рекорд особенно повлиял большой прирост количества больных в указанных выше 4 странах. Там за сутки всего зафиксировали более 146 тысяч новых случаев.

Еще в 19 странах зафиксировали более тысячи новых случаев коронавируса. Украина в этот список не вошла, у нас за сутки подтвердили болезнь у 819 человек.

Коронавирус в цифрах: