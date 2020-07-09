Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавируса набирает обороты, а заболеваемость продолжает стремительно расти.

Во время еженедельной информационной панели стран-членов ВОЗ председатель организации Тедрос Гебрейесус заявил, что ситуация с COVID-19 ухудшается, сообщает The Guardian.

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Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что за прошедшие шесть недель общее количество больных коронавирусом выросло вдвое.

В большей части мира вирус не взят под контроль. Ситуация ухудшается. Сейчас в ВОЗ зафиксировано более 11,8 млн случаев COVID-19 (на момент написания статьи их уже 12 064 984 – ред). 544 000 жизней потеряны. Пандемия до сих пор ускоряется,

– заметил Гебрейеус.

Также он отметил, что коронавирус эксплуатирует неравенства в системе здравоохранения и расколы общества. Глава ВОЗ сообщил, что пандемия разрушила системы здравоохранения в некоторых богатейших странах мира. Вместе с тем, некоторые значительно более бедные страны сумели принять успешные меры.

Напомним, что COVID-19 начал распространяться в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 31 декабря власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии. Первый миллион больных зарегистрировали только через три месяца после объявления о вспышке неизвестной болезни – 2 апреля.

С этого момента общее количество заболевших начало расти значительно быстрее, а каждый новый миллион больных стали фиксировать все чаще.