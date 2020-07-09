Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що пандемія коронавірусу набирає обертів, а захворюваність продовжує стрімко зростати.

Під час щотижневої інформаційної панелі країн-членів ВООЗ голова організації Тедрос Гебрейесус заявив, що ситуація з COVID-19 погіршується, повідомляє The Guardian.

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Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що за минулі шість тижнів загальна кількість хворих на коронавірус виросла удвічі.

У більшої частини світу вірус не взято під контроль. Ситуація погіршується. Зараз у ВООЗ зафіксовано понад 11,8 млн випадків COVID-19 (на момент написання статті їх вже 12 064 984 – ред). Понад 544 000 життів втрачені. Пандемія все ще прискорюється,

– зауважив Гебрейєус.

Також він наголосив на тому, що коронавірус експлуатує нерівності в системі охорони здоров’я і розколи суспільства. Голова ВООЗ повідомив, що пандемія зруйнувала системи охорони здоров’я у деяких найбагатших країнах світу. Разом з тим, деякі значно бідніші країни зуміли вжити вжили успішних заходів.

Нагадаємо, що COVID-19 почав поширюватися у китайському місті Ухань в грудні 2019 року. 31 грудня влада Китаю повідомила ВООЗ про спалах невідомої пневмонії. Перший мільйон хворих зареєстрували лише за три місяці після оголошення про спалах невідомої хвороби – 2 квітня.

Від цього моменту загальна кількість хворих почала зростати значно швидше, а кожен новий мільйон хворих стали фіксувати все частіше.