ВООЗ про хворобу Х

Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус у Давосі під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

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Він нагадав, що вже відомо про вкрай небезпечні віруси, такі як MERS, Зіка та Ебола. Але експертам ВООЗ потрібна назва для хвороби, про яку вони ще не знають, але яка може виникнути в майбутньому. Семе для цього вони використовують поняття "хвороба Х".

Глава ВООЗ наголосив, що його організація готувалася до появи вірусу, подібного до COVID, ще до пандемії 2020 року.

Пандемія може повторитись

Ви можете навіть назвати COVID першою хворобою X, і це може статися знову,

– сказав Гебреїсус.

Він також не погоджується з тезами деяких ЗМІ, що така інформація може викликати паніку серед людей.

"Краще передбачити те, що може статися, тому що в нашій історії це траплялося багато разів, і підготуватися до цього. Ми не маємо зустрічати події непідготовленими. Ми також можемо підготуватися до деяких невідомих речей", – розповів голова ВООЗ.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я пояснив, що така підготовка включає систему раннього попередження, а також системи, які можуть розширюватися, коли виникає нагальна потреба в більшому медичному просторі та робочій силі.

Експерти наголошують, що спалахи хвороб неминучі. Вони виникають через патогени, що передається від людини до людини та від тварини до людини. Також на розповсюдження хвороб впливають екологічні фактори: харчування, клімат, вода тощо.

Наприклад, холера, інфекційне захворювання, виникає після вживання заражених харчових продуктів або води та передається від людини до людини. Спалах деяких хвороб може виникнути й після отруєння хімічними речовинами чи радіоактивними матеріалами.