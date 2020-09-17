Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована через підвищення кількості випадків інфікування коронавірусом в Європі.

Про це пише видання Mirror з посиланням на слова глави Європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганса Клюге.

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Він заявив, що на тлі початку другої хвилі пандемії COVID-19 в таких країнах, як Іспанія та Франція, понад половина європейських країн повідомили про збільшення на 10% кількості випадків захворювання протягом останніх двох тижнів.

Вереснева кількість інфікувань має стати сигналом, щоб усі ми схаменулися,

– заявив він.

Ганс Клюге нагадав про необхідність дотримуватися заходів з протидії коронавірусу – комплексні тести, уникнення великого скупчення людей, миття рук, дотримання дистанції між людьми та носіння масок для захисту рота і носа.

Також ВООЗ не збирається змінювати рекомендації щодо 14-денного карантину для всіх, хто міг заразитися коронавірусом.