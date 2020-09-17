Абсолютний рекорд: на COVID-19 захворіли понад 3 тисячі українців
За минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 3 584 мешканців України. Померли 60 пацієнтів, у яких був ускладнений перебіг коронавірусу, натомість видужали 1 589 людей.
Дані станом на 16 вересня згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, пише 24 канал.
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Статистика хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 вересня
- Київ – 18 449 (+379);
- Львівська область – 17 664 (+234);
- Харківська область – 13 915 (+483);
- Чернівецька область – 12 640 (+147);
- Івано-Франківська область – 11 856 (+179);
- Рівненська область – 10 797 (+90);
- Одеська область – 10 602 (+325);
- Тернопільська область – 10 394 (+390);
- Закарпатська область – 8 931 (+102);
- Київська область – 7 342 (+135);
- Волинська область – 6 593 (+89);
- Вінницька область – 5 039 (+63);
- Житомирська область – 4 656 (+113);
- Хмельницька область – 4 198 (+65);
- Дніпропетровська область – 3 653 (+114);
- Чернігівська область – 3 034 (+112);
- Черкаська область – 2 820 (+81);
- Сумська область – 2 724 (+84);
- Запорізька область – 2 673 (+82);
- Донецька область – 2 272 (+92);
- Миколаївська область – 2 252 (+81);
- Полтавська область – 1 363 (+56);
- Кіровоградська область – 951 (+17);
- Херсонська область – 737 (+35);
- Луганська область – 689 (+36).
Додамо, що у статистиці не враховані дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.
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