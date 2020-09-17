За минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 3 584 мешканців України. Померли 60 пацієнтів, у яких був ускладнений перебіг коронавірусу, натомість видужали 1 589 людей.

Дані станом на 16 вересня згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, пише 24 канал. Читайте також Справжній шлях проникнення коронавірусу в організм Загалом в Україні на COVID-19 захворіли 166 244 людей, з яких побороли недугу вже 79 913. Відомо, що 3 400 пацієнтів з діагнозом коронавірус, померли від ускладнень чи супутніх захворювань. Статистика хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 вересня Київ – 18 449 (+379);

Львівська область – 17 664 (+234);

Харківська область – 13 915 (+483);

Чернівецька область – 12 640 (+147);

Івано-Франківська область – 11 856 (+179);

Рівненська область – 10 797 (+90);

Одеська область – 10 602 (+325);

Тернопільська область – 10 394 (+390);

Закарпатська область – 8 931 (+102);

Київська область – 7 342 (+135);

Волинська область – 6 593 (+89);

Вінницька область – 5 039 (+63);

Житомирська область – 4 656 (+113);

Хмельницька область – 4 198 (+65);

Дніпропетровська область – 3 653 (+114);

Чернігівська область – 3 034 (+112);

Черкаська область – 2 820 (+81);

Сумська область – 2 724 (+84);

Запорізька область – 2 673 (+82);

Донецька область – 2 272 (+92);

Миколаївська область – 2 252 (+81);

Полтавська область – 1 363 (+56);

Кіровоградська область – 951 (+17);

Херсонська область – 737 (+35);

Луганська область – 689 (+36). Додамо, що у статистиці не враховані дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.

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