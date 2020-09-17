Абсолютный рекорд: COVID-19 заболели более 3 тысяч украинцев
За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 3 584 жителей Украины. Умерли 60 пациентов, у которых было осложненное течение коронавируса, зато выздоровели 1 589 человек.
Данные по состоянию на 16 сентября согласно системе мониторинга распространения пандемии СНБО Украины, пишет 24 канал.
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Статистика больных COVID-19 в Украине по состоянию на 17 сентября
- Киев – 18 449 (+379);
- Львовская область – 17 664 (+234);
- Харьковская область – 13 915 (+483);
- Черновицкая область – 12 640 (+147);
- Ивано-Франковская область – 11 856 (+179);
- Ровненская область – 10 797 (+90);
- Одесская область – 10 602 (+325);
- Тернопольская область – 10 394 (+390);
- Закарпатская область – 8 931 (+102);
- Киевская область – 7 342 (+135);
- Волынская область – 6 593 (+89);
- Винницкая область – 5 039 (+63);
- Житомирская область – 4 656 (+113);
- Хмельницкая область – 4 198 (+65);
- Днепропетровская область – 3 653 (+114);
- Черниговская область – 3 034 (+112);
- Черкасская область – 2 820 (+81);
- Сумская область – 2 724 (+84);
- Запорожская область – 2 673 (+82);
- Донецкая область – 2 272 (+92);
- Николаевская область – 2 252 (+81);
- Полтавская область – 1 363 (+56);
- Кировоградская область – 951 (+17);
- Херсонская область – 737 (+35);
- Луганская область – 689 (+36).
Добавим, что в статистике не учтены данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.
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