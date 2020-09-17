За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 3 584 жителей Украины. Умерли 60 пациентов, у которых было осложненное течение коронавируса, зато выздоровели 1 589 человек.

Данные по состоянию на 16 сентября согласно системе мониторинга распространения пандемии СНБО Украины, пишет 24 канал. Читайте также Настоящий путь проникновения коронавируса в организм В целом в Украине COVID-19 заболели 166 244 человека, из которых побороли недуг уже 79 913. Известно, что 3 400 пациентов с диагнозом коронавируса, умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний. Статистика больных COVID-19 в Украине по состоянию на 17 сентября Киев – 18 449 (+379);

Львовская область – 17 664 (+234);

Харьковская область – 13 915 (+483);

Черновицкая область – 12 640 (+147);

Ивано-Франковская область – 11 856 (+179);

Ровненская область – 10 797 (+90);

Одесская область – 10 602 (+325);

Тернопольская область – 10 394 (+390);

Закарпатская область – 8 931 (+102);

Киевская область – 7 342 (+135);

Волынская область – 6 593 (+89);

Винницкая область – 5 039 (+63);

Житомирская область – 4 656 (+113);

Хмельницкая область – 4 198 (+65);

Днепропетровская область – 3 653 (+114);

Черниговская область – 3 034 (+112);

Черкасская область – 2 820 (+81);

Сумская область – 2 724 (+84);

Запорожская область – 2 673 (+82);

Донецкая область – 2 272 (+92);

Николаевская область – 2 252 (+81);

Полтавская область – 1 363 (+56);

Кировоградская область – 951 (+17);

Херсонская область – 737 (+35);

Луганская область – 689 (+36). Добавим, что в статистике не учтены данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.

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