Всемирная организация здравоохранения обеспокоена из-за повышения количества случаев инфицирования коронавирусом в Европе.

Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на слова главы Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ганса Клюге.

Читайте также Абсолютный рекорд: на COVID-19 заболели более 3 тысяч украинцев

Он заявил, что на фоне начала второй волны пандемии COVID-19 в таких странах, как Испания и Франция, более половины европейских стран сообщили об увеличении на 10% количества случаев заболевания в течение последних двух недель.

Сентябрьское количество инфицирований должно стать сигналом, чтобы все мы опомнились,

– заявил он.

Ганс Клюге напомнил о необходимости соблюдать меры противодействия коронавирусу – комплексные тесты, избегание большого скопления людей, мытье рук, соблюдение дистанции между людьми и ношение масок для защиты рта и носа.

Также ВОЗ не собирается менять рекомендации по 14-дневному карантину для всех, кто мог заразиться коронавирусом.