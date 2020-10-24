У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що кілька вакцин від коронавірусної інфекції можуть застосувати в екстрених цілях.

Про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан під час брифінгу у п'ятницю, 23 жовтня.

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Свамінатан вважає, що не можна виключати появу до кінця листопада результатів третьої фази випробувань однієї або двох вакцин від коронавірусу.

За найкращими нашими прогнозами, ми отримаємо перші результати до кінця року. Можливо, дані по одній або двом вакцинам з’являться в кінці листопада,

– наголосила головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан.

Вона додала, що на основі попередніх даних влади країн зможуть вирішити, чи рекомендувати використання вакцин проти коронавірусу в екстрених випадках.