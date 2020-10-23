В окупованому Криму медиків почали вакцинувати проти коронавірусу. За словами місцевої влади, таким чином хочуть захистити групу ризику, яка найчастіше стикається з хворими.

Так зване Міністерство охорони здоров'я окупованого Криму заявило, що у Сімферопольській міській клінічній лікарні №7 вакцинували вже 10 медичних працівників.

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Згідно з повідомленням відомства, медичний персонал перебуває в групі ризику через контакт з великою кількістю хворих коронавірусною інфекцією COVID-19.

Для вакцинації використовували вакцину "Супутник V" (Гам-Ковід-Вак), яку розробили у НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії МОЗ Росії. Це перша пробна партія, яка надійшла до окупованого Криму "для тестування логістичної системи".

Вакцинація медичних працівників, які надають допомогу хворим нової коронавирусной інфекцією, буде продовжена,

– йдеться в повідомленні.

У МОЗ окупованого півострова заявили, що медичний персонал вакцинують на добровільній основі. Мовляв, медиків допустили до вакцинації після проведення медичного огляду та підтвердження відсутності антитіл до COVID-19.



В окупованому Криму почали вакцинувати медиків / Фото з пресслужби

нагадаємо, що російська вакцина проти коронавірусу "Супутник V" пройшла лише першу та другу фази клінічних випробувань. Розробники заявляють, що вакцина безпечна, не викликає серйозних побічних ефектів і нібито викликає виражену імунну відповідь.

Статтю з описом російської вакцини розкритикували науковці з різних раїн світу. Фахівці наголошують на тому, що дані невірні і містять "копіпасту", а опис дослідження – неповний