В оккупированном Крыму медиков начали вакцинировать против коронавируса. По словам местных властей, таким образом хотят защитить группу риска, которая чаще всего сталкивается с больными.

Так называемое Министерство здравоохранения оккупированного Крыма заявило, что в Симферопольской городской клинической больнице №7 вакцинировали уже 10 медицинских работников.

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Согласно сообщению ведомства, медицинский персонал находится в группе риска из-за контакта с большим количеством больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Для вакцинации использовали вакцину "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак), которую разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалии Минздрава России. Это первая пробная партия, которая поступила в оккупированный Крым "для тестирования логистической системы".

Вакцинация медицинских работников, оказывающих помощь больным новой коронавирусной инфекцией, будет продолжена,

– говорится в сообщении.

В Минздраве оккупированного полуострова заявили, что медицинский персонал вакцинируют на добровольной основе. Мол, медиков допустили к вакцинации после проведения медицинского осмотра и подтверждения отсутствия антител к COVID-19.



В оккупированном Крыму начали вакцинировать медиков / Фото из пресс-службы

Напомним, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" прошла лишь первую и вторую фазы клинических испытаний. Разработчики заявляют, что вакцина безопасна, не вызывает серьезных побочных эффектов и якобы вызывает выраженный иммунный ответ.

Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Специалисты отмечают, что данные неверны и содержат "копипасту", а описание исследования – неполное