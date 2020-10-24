ВОЗ назвала сроки начала вакцинации от COVID-19 в экстренных случаях
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что несколько вакцин от коронавирусной инфекции могут применить в экстренных целях.
Об этом заявила главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан во время брифинга в пятницу, 23 октября.
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Сваминатан считает, что нельзя исключать появление до конца ноября результатов третьей фазы испытаний одной или двух вакцин от коронавируса.
По лучшим нашим прогнозам, мы получим первые результаты к концу года. Возможно, данные по одной или двум вакцинам появятся в конце ноября,
– подчеркнула главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
Она добавила, что на основе предварительных данных власти стран смогут решить, рекомендовать ли использование вакцин против коронавируса в экстренных случаях.