Вчені виявили, що підвищений рівень гормону стресу свідчить про великий ризик летальності під час перебігу коронавірусу.

Вчені з Імперського коледжу Лондона з'ясували, що підвищений рівень кортизолу (гормону стресу) в крові пов'язаний з підвищеним ризиком смерті при коронавірусі, повідомляє The Lancet Diabetes & Endocrinology.

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До обсерваційного дослідження долучилося 535 пацієнтів, у 404 з яких був підтверджений COVID-19. Цікаво, що у людей з розвинутою пневмонією рівень кортизолу в крові був значно вищий, ніж в інших пацієнтів.

Медіанна концентрація кортизолу в інфікованих становила 619 нмоль/л проти 519 нмоль/л у інших пацієнтів.

Кортизол – що це за гормон та за що він відповідає? Це так званий "гормону стресу", який виробляється організмом у відповідь на стресові ситуації, в тому числі й хвороби. Він викликає зміни в роботі серця, імунної системи та обміні речовин.

Нормальний показник кортизолу у здорової людини коливається в межах 80 до 535 нмоль/л, залежно від часу доби. Натомість максимальна концентрація гормону стресу у пацієнтів з коронавірусом досягла 3241 нмоль/л.



Імовірність виживання пацієнтів при COVID-19 з концентрацією кортизолу вище і нижче 744 нмоль / The Lancet Diabetes & Endocrinology

Також науковці виявили, що в тих пацієнтів, у яких рівень кортизолу нижче 744 нмоль / л медіана виживання (термін, за який вмирають 50% пацієнтів) склала 36 днів. А ось у тих пацієнтів, в яких концентрація кортизолу була вищою, цей показник дорівнював лише 15 дням.

Під час дослідження померли 27% пацієнтів з коронавірусом. Лише у 7% з них була діагностована пневмонія.

Науковці вважають, що це дослідження буде корисним для тих медиків, які працюють з хворими на COVID-19.

Три місяці тому, коли лондонські лікарні захлеснула хвиля пацієнтів з COVID-19, у нас було дуже мало інформації про те, як краще пріоритезувати людей,

– зауважив авторів роботи Валджіт Дхілло.

Він додав, що тепер людство має ще один простий маркер, який допоможе лікарям визначати, якими пацієнтами необхідно зайнятися в першу чергу.