Ученые обнаружили, что повышенный уровень гормона стресса свидетельствует о большом риске летальности во время течения коронавируса.

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что повышенный уровень кортизола (гормона стресса) в крови связан с повышенным риском смерти при коронавирусе, сообщает The Lancet Diabetes & Endocrinology.

К теме Почему люди с первой группой крови менее подвержены COVID-19: объяснение ученых

К обсервационному исследованию присоединилось 535 пациентов, у 404 из которых был подтвержден COVID-19. Интересно, что у людей с развитой пневмонией уровень кортизола в крови был значительно выше, чем у других пациентов.

Медианная концентрация кортизола у инфицированных составляла 619 нмоль/л против 519 нмоль/л у других пациентов.

Кортизол – что это за гормон и за что он отвечает? Это так называемый "гормона стресса", который вырабатывается организмом в ответ на стрессовые ситуации, в том числе и болезни. Он вызывает изменения в работе сердца, иммунной системы и обмене веществ.

Нормальный показатель кортизола у здорового человека колеблется в пределах от 80 до 535 нмоль/л, в зависимости от времени суток. Зато максимальная концентрация гормона стресса у пациентов с коронавирусом достигло 3241 нмоль/л.



Вероятность выживания пациентов при COVID-19 с концентрацией кортизола выше и ниже 744 нмоль / The Lancet Diabetes & Endocrinology

Также ученые обнаружили, что у тех пациентов, у которых уровень кортизола ниже 744 нмоль/л медиана выживаемости (срок, за который умирают 50% пациентов) составила 36 дней. А вот у тех пациентов, у которых концентрация кортизола была выше, этот показатель равнялся лишь 15 дням.

Во время исследования умерли 27% пациентов с коронавирусом. Лишь у 7% из них была диагностирована пневмония.

Ученые считают, что это исследование будет полезным для тех медиков, которые работают с больными COVID-19.

Три месяца назад, когда лондонские больницы захлестнула волна пациентов с COVID-19, у нас было очень мало информации о том, как лучше приоритизировать людей,

– отметил авторов работы Валджит Дхилло.

Он добавил, что теперь у человечества есть еще один простой маркер, который поможет врачам определять, какими пациентами необходимо заняться в первую очередь.