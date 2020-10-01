Відома лікарка-вірусологиня Алла Мироненко заявила, що цього року в Україні вірус грипу поширюватиметься повільно. І це пов'язано з пандемією COVID-19.

Мироненко розповіла, що грип в Україні не циркулює, але рано чи пізно він буде занесений, повідомляє Укрінформ.

До теми Як відрізнити COVID-19 від грипу чи застуди: інфографіка

Втім, його поширення не буде стрімким, адже Україна живе в умовах карантину.

Поки що грипу немає, але він буде занесений. І його поширення буде повільним через масковий режим, карантинні заходи. Через те, що люди йдуть на самоізоляцію за перших ознак. Тому процес розтягнеться в часі,

– прогнозує вірусологиня.

Загалом, основні симптоми коронавірусу і грипу розрізнити важко. Тож епідеміологи радять перед епідсезоном зробити щеплення проти грипу, аби знизити навантаження на системи охорони здоров'я.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо ви втратили відчуття смаку і нюху, це вказує на коронавірусну хворобу з високою ймовірністю. Також варто пам'ятати, що коронавірус вражає передусім нижні дихальні шляхи. Хворі на COVID-19 мають переважно сухий кашель, задишку та/або запалення легенів, але не біль у горлі. Натомість хворі на грип та застуду частіше мають нежить та чхання.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал