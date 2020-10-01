Известная врач-вирусолог Алла Мироненко заявила, что в этом году в Украине вирус гриппа будет распространяться медленно. И это связано с пандемией COVID-19.

Мироненко рассказала, что грипп в Украине не циркулирует, но рано или поздно он будет занесен, сообщает Укринформ.

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Впрочем, его распространение не будет стремительным, ведь Украина живет в условиях карантина.

Пока гриппа нет, но он будет занесен. И его распространение будет медленным из-за масочного режима, карантинных мероприятий. Из-за того, что люди идут на самоизоляцию при первых признаках. Поэтому процесс растянется во времени,

– прогнозирует вирусолог.

В общем, основные симптомы коронавируса и гриппа различить трудно. Поэтому эпидемиологи советуют перед эпидсезоном сделать прививку против гриппа, чтобы снизить нагрузку на системы здравоохранения.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, если вы потеряли чувство вкуса и обоняния, это указывает на коронавирусную болезнь с высокой вероятностью. Также стоит помнить, что коронавирус поражает прежде всего нижние дыхательные пути. У пациентов с COVID-19 в основном есть сухой кашель, одышка и/или воспаление легких, но не боль в горле. При этом больные гриппом и простудой чаще имеют насморк и чихание.



Как отличить грипп, простуду от коронавируса / инфографика 24 канал