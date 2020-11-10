Вірус атакує цілодобово: епідеміолог відповів, чи варто запровадити карантин вихідного дня
Ймовірно, що вже найближчі вихідні українці не зможуть відвідувати кафе та ресторани, а ще торгово-розважальні центри. Відповідне рішення має ухвалити уряд. Ймовірно в Кабміні зроблять це завтра, 11 листопада, на засіданні.
Епідеміолог Андрій Александрін запевнив, що немає сенсу впроваджувати карантин вихідного дня. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.
Варто прочитати Чи підтримуєте ви намір влади запровадити нові обмеження карантину: опитування
Вірус не спить
За словами експерта, якщо припустити, що його все-таки запровадять, то щопонеділка українці спостерігатимуть, як люди масово забиватимуть громадський транспорт та інфікуватимуть один одного.
Вірус не має вихідних. Він не спить, а атакує цілодобово. Тому з карантину вихідного дня – жодного сенсу,
– зазначив епідеміолог.
Александрін наголосив, що потрібно впроваджувати не карантин вихідного дня, а правильний адаптивний карантин.
Чия відповідальність
На його думку, COVID-19 не є цілковито медичною проблемою. Відповідати за організацію відповідних заходів повинно не міністерство охорони здоров'я, а:
- Нацполіція як центральний орган;
- Держпродспоживслужба. Але вони самі порушують свої законодавчі ініціативи.
Також Александрін додав, що він підтримує ініціативу сформувати нормальну, прозору, доказову, комунікаційну стратегію в Україні вже з січня 2021 року.
Карантин вихідного дня: що відомо
- Через збільшення кількості хворих на COVID-19, Кабінет міністрів вирішуватиме, чи буде в Україні карантин вихідного дня.
- Це означає, що у вихідні всі розважальні заклади будуть закритими. Працювати дозволять лише аптекам, продуктовим магазинам, транспорту та АЗС.
- Робота магазинів у ТРЦ буде обмежена, але з дотриманням вимог – 1 людина на 20 квадратів.
Поділитися новиною