Ймовірно, що вже найближчі вихідні українці не зможуть відвідувати кафе та ресторани, а ще торгово-розважальні центри. Відповідне рішення має ухвалити уряд. Ймовірно в Кабміні зроблять це завтра, 11 листопада, на засіданні.

Епідеміолог Андрій Александрін запевнив, що немає сенсу впроваджувати карантин вихідного дня. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Вірус не спить

За словами експерта, якщо припустити, що його все-таки запровадять, то щопонеділка українці спостерігатимуть, як люди масово забиватимуть громадський транспорт та інфікуватимуть один одного.

Вірус не має вихідних. Він не спить, а атакує цілодобово. Тому з карантину вихідного дня – жодного сенсу,

– зазначив епідеміолог.

Александрін наголосив, що потрібно впроваджувати не карантин вихідного дня, а правильний адаптивний карантин.

Чия відповідальність

На його думку, COVID-19 не є цілковито медичною проблемою. Відповідати за організацію відповідних заходів повинно не міністерство охорони здоров'я, а:

Нацполіція як центральний орган;

Держпродспоживслужба. Але вони самі порушують свої законодавчі ініціативи.

Також Александрін додав, що він підтримує ініціативу сформувати нормальну, прозору, доказову, комунікаційну стратегію в Україні вже з січня 2021 року.

Карантин вихідного дня: що відомо

Через збільшення кількості хворих на COVID-19, Кабінет міністрів вирішуватиме, чи буде в Україні карантин вихідного дня.

Це означає, що у вихідні всі розважальні заклади будуть закритими . Працювати дозволять лише аптекам, продуктовим магазинам, транспорту та АЗС.

. Працювати дозволять лише аптекам, продуктовим магазинам, транспорту та АЗС. Робота магазинів у ТРЦ буде обмежена, але з дотриманням вимог – 1 людина на 20 квадратів.

Що відомо про адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу